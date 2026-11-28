La salud de Fabián Mazzei generó preocupación en el mundo del espectáculo luego de que trascendiera que el actor debió ser operado de urgencia este viernes 27 de noviembre en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El marido de Araceli González atravesaba un cuadro de intensos dolores de espalda que se habían agravado con el paso del tiempo y que estarían relacionados con las secuelas de un accidente doméstico que sufrió hace cuatro años.

La noticia fue confirmada por Pepe Ochoa en LAM, por América TV, donde también dieron detalles sobre la evolución del actor tras la intervención quirúrgica.

Cómo está Fabián Mazzei tras ser operado de urgencia

Según informó este sábado la Agencia Noticias Argentinas, Mazzei evoluciona favorablemente luego de la cirugía.

Araceli González se comunicó con la producción del ciclo de espectáculos y llevó tranquilidad al confirmar que la operación había salido bien y que no se trataba de un cuadro de gravedad.

La actriz reconoció que su marido llevaba tiempo conviviendo con fuertes dolores, una situación que terminó derivando en una nueva intervención médica.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el procedimiento quirúrgico al que fue sometido ni cuándo podría recibir el alta.

El dramático accidente que sufrió Fabián Mazzei en 2022

El origen de los problemas de salud del actor se remonta a mayo de 2022, cuando sufrió una caída desde el techo de su casa.

Mazzei había subido para rescatar a su gata y, después de ponerla a salvo, decidió aprovechar para retirar las hojas acumuladas. Sin embargo, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura cercana a los tres metros.

Durante la caída, logró girar su cuerpo para evitar impactar de espaldas, aunque el golpe le provocó una fractura del calcáneo, el hueso ubicado en el talón.

La lesión requirió una extensa recuperación, durante la cual debió utilizar una silla de ruedas y una bota ortopédica.

A cuatro años de aquel episodio, las secuelas del accidente volvieron a afectar su salud. Ahora, tras la nueva intervención, la información difundida por Araceli González sobre su recuperación es alentadora.