Se termina la mala racha para 3 signos: los cambios que anticipa la astrología esta semana

La segunda semana de noviembre de 2026 promete convertirse en un período de renovación para tres signos del zodíaco. Entre el lunes 9 y el domingo 15, el cielo astrológico presenta movimientos que, según las interpretaciones del horóscopo, favorecen los nuevos comienzos, las reconciliaciones y la posibilidad de recuperar oportunidades que parecían perdidas.

La Luna nueva en Escorpio del 9 de noviembre abrió simbólicamente una etapa de transformación. A esto se suma que Mercurio retoma su movimiento directo el viernes 13 y Venus hace lo propio durante esa misma jornada, en horario argentino. Esta combinación pone el foco en las decisiones pendientes, las relaciones personales y los proyectos que necesitan un nuevo impulso.

Los 3 signos que podrían recibir un golpe de suerte esta semana

Escorpio: un nuevo comienzo y oportunidades que parecían perdidas

Escorpio será uno de los grandes protagonistas de la semana. Con el Sol transitando su signo y la energía de la Luna nueva, el horóscopo señala un momento propicio para dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar.

En el terreno laboral, podrían aparecer nuevas posibilidades para retomar proyectos, recuperar contactos o resolver asuntos que habían quedado pendientes.

La clave estará en no apresurarse durante los primeros días de la semana. A partir del viernes 13, cuando Mercurio termine su retrogradación en Escorpio, las conversaciones podrían comenzar a fluir con mayor claridad desde una perspectiva astrológica.

En el amor, será una etapa para revisar sentimientos y decidir qué vínculos merecen una nueva oportunidad.

Su golpe de suerte: una respuesta esperada, una conversación decisiva o la posibilidad de comenzar de nuevo.

Día destacado: viernes 13 de noviembre.

Libra: una segunda oportunidad en el amor y mayor claridad económica

Para Libra, noviembre trae un movimiento especialmente significativo: Venus, su planeta regente, termina su retrogradación.

Durante las semanas anteriores, las interpretaciones astrológicas estuvieron marcadas por la revisión de relaciones, acuerdos y decisiones personales.

Ahora, el panorama comienza a cambiar.

En el amor, Libra podría encontrar una oportunidad para aclarar una situación sentimental, recuperar la comunicación con alguien importante o tomar una decisión que venía postergando.

Quienes estén solteros podrían sentirse más seguros acerca de lo que buscan en una relación.

En el trabajo y las finanzas, el horóscopo invita a revisar acuerdos y reconocer el valor del propio esfuerzo. No se trata de una promesa de ganancias inesperadas, sino de un momento simbólicamente favorable para reorganizar prioridades.

Su golpe de suerte: una reconciliación, una propuesta o una decisión que devuelve tranquilidad.

Días destacados: viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Leo: reconocimiento, nuevas propuestas y una semana para recuperar confianza

Leo completa el grupo de los tres signos destacados, gracias a la presencia de Marte y Júpiter en su signo.

Esta combinación se interpreta en astrología como un impulso para recuperar confianza, expresar ideas y animarse a ocupar un lugar más visible.

En el terreno profesional, Leo podría encontrar oportunidades para mostrar sus capacidades, presentar un proyecto o retomar una iniciativa que había perdido fuerza.

Sin embargo, el horóscopo también advierte sobre la necesidad de controlar la impaciencia.

El miércoles 11 puede traer tensiones o demoras, por lo que será importante evitar discusiones innecesarias.

En el amor, la conexión entre Venus y Marte del martes 10 favorece simbólicamente el acercamiento, la atracción y las conversaciones que ayudan a fortalecer los vínculos.

Su golpe de suerte: una oportunidad de reconocimiento, una propuesta inesperada o un encuentro que renueva el entusiasmo.

Día destacado: martes 10 de noviembre.

Por qué esta semana es importante para la astrología

El período comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre presenta tres acontecimientos destacados:

9 de noviembre: Luna nueva en Escorpio, asociada con transformaciones, cierres de ciclos y nuevos objetivos.

Luna nueva en Escorpio, asociada con transformaciones, cierres de ciclos y nuevos objetivos. 13 de noviembre: Mercurio termina su retrogradación en Escorpio, un movimiento que se vincula simbólicamente con mayor claridad para comunicarse y tomar decisiones.

Mercurio termina su retrogradación en Escorpio, un movimiento que se vincula simbólicamente con mayor claridad para comunicarse y tomar decisiones. 13 de noviembre: Venus recupera su movimiento directo en Libra, poniendo el foco en las relaciones, los acuerdos y el equilibrio emocional.

Estos movimientos ofrecen un marco para interpretar la semana como una transición entre la revisión del pasado y la posibilidad de avanzar.

Qué deberían hacer Escorpio, Libra y Leo para aprovechar esta energía

Aunque cada signo atraviesa un momento diferente, las interpretaciones astrológicas coinciden en una recomendación: no forzar los acontecimientos y aprovechar los próximos días para ordenar prioridades.

Para Escorpio, será importante identificar qué etapa necesita cerrar.

Libra tendrá la oportunidad de reflexionar sobre sus vínculos y recuperar el equilibrio.

Leo, por su parte, podrá concentrarse en mostrar sus talentos sin dejarse llevar por la ansiedad.

La segunda semana de noviembre se presenta así como una oportunidad simbólica para cambiar de rumbo, recuperar ilusiones y animarse a tomar decisiones.

El horóscopo es una interpretación astrológica de carácter recreativo y no una predicción científicamente comprobada de acontecimientos futuros.