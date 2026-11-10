El Indec revelará la inflación de octubre 2026: la señal de noviembre y la expectativa por un IPC debajo del 2%

Se transita la segunda semana de noviembre y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al décimo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios.

IPC de octubre 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de la inflación a nivel nacional. Si bien este indicador genera gran expectativa, en la región la atención también se centra en el comportamiento de la economía en Neuquén y Río Negro durante octubre.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto, el informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 -que refleja el promedio de los hogares de todo el país- se publicará el próximo jueves 12 de noviembre.

Respecto de las mediciones provinciales, tanto la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén como su par de Río Negro darán a conocer sus reportes el mismo día.

El primer dato regional en salir a la luz se espera que sea el de Río Negro, que suele difundirse al mediodía (12:00). En tanto, la cifra de Neuquén se revelará hacia las 16:00, de manera simultánea con la publicación del informe nacional.

Inflación: la «buena» señal de noviembre y la expectativa por un IPC debajo del 2%

A la espera del dato oficial, el Gobierno adelantó que recibió una señal favorable en la primera semana de noviembre. Las consultoras privadas mostraron una desaceleración en el ritmo de aumento de los alimentos y bebidas, atribuida en parte al impacto de las promociones del Cyber Monday.

De todas formas, la expectativa sigue centrada en el informe del Indec sobre el mes pasado, el cual permitirá confirmar si la desaceleración observada en septiembre logró sostenerse. Al respecto, los pronósticos privados se muestran cautos: ubican la variación mensual cercana al 2%, lo que implicaría una leve reaceleración respecto al período anterior.

Mientras se aguarda la publicación oficial, las mediciones de alta frecuencia compartidos por el sitio Infobae ofrecieron indicios sobre la evolución del rubro en los primeros días de noviembre. Aunque las estimaciones de las consultoras exhibieron diferencias, coincidieron en reflejar una variación acotada en comparación con períodos previos.

LCG informó una caída del 0,2% en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes, quiebre que interrumpió una secuencia de ocho semanas consecutivas de alzas. La firma atribuyó parte de este descenso al efecto del Cyber Monday y detalló que bebidas, panificados y verduras traccionaron a la baja, mientras que carnes y lácteos actuaron en sentido contrario. Con estos datos, el promedio de las últimas cuatro semanas para la consultora se desaceleró al 2%, lo que representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) frente a la semana previa.

Analytica, en tanto, registró una variación semanal del 0,5% y un promedio de cuatro semanas del 2,3%. Entre los incrementos más destacados, la consultora señaló a verduras (5,9%) y pan y cereales (3,4%), mientras que en el extremo opuesto ubicó a bebidas (aguas, gaseosas y jugos) y pescados, con subas promediadas del 1,1%. A pesar del contraste entre el avance del 0,5% de Analytica y la baja del 0,2% de LCG, ambos informes convergieron en situar el indicador mensualizado en torno al 2%.

En paralelo, FMyA reportó una suba del 0,6% en su medición semanal. La firma indicó que, si bien algunos factores estacionales podrían moderar la presión inflacionaria, la dinámica estará incidida por el ajuste de los precios regulados. En ese sentido, destacó el aumento del 2,5% en las naftas -en un contexto donde el barril de petróleo cotiza cerca de los USD 100- como uno de los principales motores de costo para el arranque del mes.

Cómo fue la inflación de septiembre 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,1% y la variación interanual se ubicó en 35,73%. El registro de septiembre se ubicó levemente por debajo de lo registrado en agosto. Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron prendas de vestir y calzado y Educación, ambos con un alza del 3%.

Por su parte, Río Negro registró en el noveno mes del año una inflación mensual del 2,54%, lo que representó una aceleración en la suba de precios. La variación interanual (septiembre 2026 versus septiembre 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 29,70%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 21,81%.