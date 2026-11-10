Marcha de judiciales en Neuquén este martes: qué reclaman y cuál es el recorrido de la movilización

SEJUN rechazó la oferta salarial del TSJ y mantiene las medidas de fuerza en toda la provincia. Foto: Matias Subat.

Los trabajadores judiciales de Neuquén se movilizan este martes hacia el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una nueva jornada de protesta por el conflicto salarial. La medida de fuerza incluye un paro de 24 horas en el interior de la provincia y un retiro de tareas desde las 10 en la ciudad.

La concentración se realizó en Ciudad Judicial, desde donde los manifestantes comenzaron a movilizarse hacia la sede del máximo tribunal provincial. El reclamo se desarrolla en medio de una negociación estancada, sin una nueva convocatoria para retomar el diálogo entre las autoridades judiciales y el sindicato.

Desde el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), se explicó que los trabajadores reclaman un incremento salarial del 7% como punto de partida para la negociación, distribuido en un 4% para noviembre y un 3% para enero.

El pedido toma como referencia los aumentos otorgados a otros sectores de la administración pública provincial. Sin embargo, según indicó, la última oferta del TSJ contempló un 2% para noviembre y otro 2% para enero, porcentajes que fueron rechazados por el gremio.

«Como piso se pretende iniciar la negociación con un 7%, esta recategorización y después todos los conceptos que normalmente aparecen en estas negociaciones», se sostuvo.

SEJUN denuncia incumplimientos del acuerdo salarial

Además de la recomposición salarial, el sindicato reclama que se concreten compromisos asumidos durante la negociación de 2026. Uno de los principales puntos pendientes es el análisis de planta, que permitiría avanzar con las recategorizaciones del personal judicial.

También aseguró que el gremio realizó relevamientos en las distintas circunscripciones de la provincia y presentó la documentación correspondiente ante el Tribunal, pero que todavía no obtuvo respuestas concretas. Además, señalaron que se le entregó al Tribunal todo un documento con el análisis de planta y al momento no se ha realizado.

Desde SEJUN consideran que la falta de avances constituye un incumplimiento del acuerdo alcanzado este año. El sindicato sostiene que resolver esta situación permitiría cerrar los compromisos pendientes y concentrar las próximas negociaciones en la paritaria de 2027.

Respecto de la última reunión salarial, se indicó que no hubo una propuesta superadora y que las autoridades judiciales solicitaron el levantamiento de las medidas de fuerza para continuar las conversaciones.

Por el momento, el gremio asegura que no recibió una nueva convocatoria. Mientras continúa la movilización de este martes, SEJUN mantiene para el miércoles 11 de noviembre un paro provincial de 24 horas, acompañado de un plenario de trabajadores para evaluar el conflicto y definir las próximas acciones.