Kéfir casero: cómo preparar en 24 horas la bebida fermentada que se hace con solo 2 ingredientes

Cada vez más personas buscan incorporar alimentos fermentados a su alimentación cotidiana, y el kéfir se convirtió en una de las opciones más conocidas. Su sabor ligeramente ácido, su textura similar a la de un yogur bebible y la posibilidad de prepararlo en casa con apenas dos ingredientes explican parte de su popularidad.

Según información de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Estatal de Colorado, el kéfir se obtiene mediante la fermentación de leche con nódulos que contienen una comunidad de bacterias y levaduras. Estos microorganismos transforman parte de los azúcares de la leche y producen una bebida con características particulares.

Qué es el kéfir y por qué se volvió tan popular

El kéfir es una bebida fermentada que tradicionalmente se elabora con leche de vaca, cabra u oveja.

Su principal característica es que se produce mediante nódulos de kéfir, pequeños gránulos de aspecto similar a una coliflor, que contienen bacterias y levaduras.

Durante la fermentación, estos microorganismos consumen parte de la lactosa y generan compuestos que modifican el sabor y la consistencia de la leche.

El resultado es una bebida fresca, ligeramente ácida y que puede contener microorganismos vivos.

Aunque suele compararse con el yogur, el kéfir utiliza una comunidad microbiana diferente y puede presentar una textura más líquida.

Cómo hacer kéfir casero: los dos ingredientes que necesitás

Para preparar aproximadamente medio litro de kéfir de leche se necesitan:

Ingredientes:

500 ml de leche pasteurizada o larga vida (UHT).

1 cucharada de nódulos activos de kéfir de leche, aproximadamente 15 a 25 gramos.

Utensilios:

Un frasco de vidrio limpio, con capacidad superior a 500 ml.

Una tela limpia o filtro de café para cubrirlo.

Una banda elástica.

Un colador limpio de plástico o acero inoxidable.

Una cuchara limpia.

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tiempo de fermentación: aproximadamente 18 a 24 horas.

Temperatura orientativa: entre 20 y 25 °C.

Paso a paso: cómo preparar kéfir de leche en casa

1. Preparar el recipiente. Lavar muy bien las manos y los utensilios. Utilizar un frasco de vidrio limpio y seco para evitar contaminaciones.

2. Incorporar los nódulos. Colocar una cucharada de nódulos activos de kéfir de leche dentro del frasco.

3. Agregar la leche. Verter los 500 ml de leche pasteurizada o UHT. No es necesario calentarla previamente.

4. Cubrir el frasco. Colocar una tela limpia o filtro de café sujeto con una banda elástica, para proteger la preparación del polvo y los insectos.

5. Dejar fermentar. Ubicar el frasco en un lugar limpio, protegido del sol directo y con temperatura moderada. Dejar reposar entre 18 y 24 horas.

6. Revisar la preparación. El kéfir debería adquirir una consistencia ligeramente más espesa y un aroma ácido agradable. Para una elaboración más controlada, puede comprobarse que alcance un pH de aproximadamente 4 a 4,5 con tiras adecuadas.

7. Colar. Separar los nódulos utilizando un colador limpio y reservar el líquido fermentado.

8. Refrigerar. Pasar el kéfir a un recipiente limpio, taparlo y llevarlo inmediatamente a la heladera.

9. Reutilizar los nódulos. Colocarlos nuevamente en un frasco limpio con leche fresca para comenzar otra preparación.

Importante: los nódulos de kéfir de leche son diferentes de los utilizados para preparar kéfir de agua. No deben intercambiarse sin conocer las necesidades de cada cultivo.

Cuáles son los beneficios del kéfir para la alimentación

Uno de los motivos por los que el kéfir despierta interés es su contenido de microorganismos vivos.

Su consumo puede contribuir a incorporar alimentos fermentados a una alimentación variada, aunque los efectos específicos sobre la microbiota y la salud dependen de cada preparación y de la persona que lo consume.

Entre sus características se destacan:

Aporta nutrientes de la leche: contiene proteínas, calcio y otros componentes propios del lácteo utilizado.

contiene proteínas, calcio y otros componentes propios del lácteo utilizado. Tiene microorganismos vivos: los nódulos contienen bacterias y levaduras que participan en la fermentación.

los nódulos contienen bacterias y levaduras que participan en la fermentación. Puede contener menos lactosa que la leche original: parte de este azúcar se transforma durante el proceso, aunque no desaparece por completo.

parte de este azúcar se transforma durante el proceso, aunque no desaparece por completo. Es versátil: se puede consumir solo o incorporar a licuados, preparaciones con frutas y aderezos fríos.

Es importante aclarar que el kéfir no cura enfermedades ni reemplaza tratamientos médicos. Tampoco todos los productos fermentados tienen efectos probióticos clínicamente demostrados.

Los errores más comunes al preparar kéfir casero

Aunque la receta es sencilla, existen algunos errores que pueden afectar la fermentación y la seguridad del producto.

Usar leche cruda. Para reducir riesgos microbiológicos, se recomienda utilizar leche pasteurizada o UHT.

Dejarlo demasiado tiempo a temperatura ambiente. Una fermentación excesiva puede aumentar la acidez y provocar separación del suero. Además, el tiempo por sí solo no garantiza que una preparación sea segura.

Utilizar recipientes sucios. La higiene es fundamental para disminuir el riesgo de contaminación.

Exponerlo al calor intenso. Las temperaturas elevadas pueden alterar la actividad de los microorganismos. Durante los días muy calurosos del verano conviene controlar especialmente el ambiente de fermentación.

Consumirlo cuando presenta señales extrañas. Si aparecen manchas de moho, colores anormales u olores desagradables, hay que descartar la preparación. Un aspecto normal tampoco garantiza por sí solo su inocuidad.

Cómo conservar el kéfir y cuánto tiempo dura en la heladera

Una vez terminada la fermentación, el kéfir debe conservarse refrigerado a 4 °C o menos.

Para una preparación casera sin controles industriales, una recomendación prudente es consumirlo dentro de los primeros tres días.

Los nódulos pueden seguir utilizándose para nuevas tandas, siempre que se mantengan en buenas condiciones.

Si no se va a preparar kéfir durante algunos días, pueden guardarse cubiertos con leche en la heladera, aunque su actividad puede disminuir y requerir un período de adaptación cuando se retome la fermentación.

Las personas embarazadas, inmunodeprimidas o con condiciones que aumenten el riesgo de infecciones alimentarias deberían consultar antes de consumir fermentados caseros no controlados.

Tres ideas para incorporar el kéfir a las comidas de verano

Además de beberlo solo, el kéfir puede utilizarse en preparaciones frescas y fáciles.

Licuado de kéfir y frutillas: mezclar un vaso de kéfir frío con frutillas y media banana. Licuar y consumir inmediatamente.

Desayuno con frutas: servir kéfir en un recipiente y agregar avena, arándanos y semillas.

Aderezo para ensaladas: combinar kéfir natural con unas gotas de limón, perejil y pimienta. Utilizarlo como salsa fría para verduras.

Con apenas dos ingredientes y un proceso de fermentación controlado, el kéfir casero puede convertirse en una alternativa para sumar variedad a la alimentación, especialmente durante el verano, cuando las bebidas y preparaciones frescas ganan protagonismo.