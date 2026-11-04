WhatsApp ya prueba los mensajes programados: cómo enviarlos y cuándo estarán disponibles en todos los celulares

WhatsApp prepara una de las novedades más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta, que durante años fue uno de los pedidos más frecuentes, ya comenzó a probarse en celulares Android y iPhone, aunque todavía no está disponible para todos.

La función permitirá escribir un mensaje y elegir cuándo enviarlo, sin necesidad de estar pendiente del teléfono en ese momento. También será posible programar fotografías, videos y enlaces, tanto en conversaciones individuales como en grupos.

Según informó el sitio especializado WABetaInfo, la herramienta comenzó a habilitarse el 12 de octubre de 2026 en una versión de prueba para Android. Diez días después, el 22 de octubre, las pruebas se extendieron a iPhone, una novedad que también fue confirmada por medios tecnológicos como 9to5Mac y Europa Press.

Cómo programar mensajes en WhatsApp: el paso a paso

La nueva función estará integrada directamente en WhatsApp, por lo que no será necesario descargar aplicaciones adicionales.

Para utilizarla, los usuarios que tengan habilitada la herramienta deberán seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Escribir el mensaje que desean enviar. Mantener presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez. Seleccionar la opción que permite elegir una fecha y una hora. Confirmar la programación para que WhatsApp envíe el mensaje automáticamente.

Una vez configurado, el contenido quedará pendiente hasta el momento elegido.

La herramienta también contará con una sección especial dentro de la información del chat, donde será posible consultar los mensajes programados y eliminarlos antes de que se envíen.

WhatsApp permitirá programar mensajes hasta con 14 días de anticipación

Una de las características más interesantes de esta novedad es que los mensajes podrán programarse desde 10 minutos hasta 14 días antes de su envío.

Esto permitirá organizar comunicaciones cotidianas, como saludos de cumpleaños, recordatorios o mensajes laborales que no se quieran enviar fuera del horario de trabajo.

Además, el mensaje se enviará aunque el celular esté apagado, sin conexión a Internet o con la aplicación cerrada, según el funcionamiento observado en las versiones de prueba.

La programación también será compatible con el cifrado de extremo a extremo que utiliza WhatsApp para proteger las conversaciones.

¿Se podrán programar fotos, videos y mensajes en grupos?

La respuesta es sí. Las pruebas muestran que la herramienta será compatible con diferentes tipos de contenido:

Mensajes de texto y enlaces.

y enlaces. Fotografías y videos , con la posibilidad de programar un archivo multimedia por envío.

, con la posibilidad de programar un archivo multimedia por envío. Conversaciones individuales , para elegir cuándo escribirle a un contacto.

, para elegir cuándo escribirle a un contacto. Grupos de WhatsApp, para organizar mensajes dirigidos a varios participantes.

En los grupos habrá una particularidad: los mensajes programados se enviarán únicamente a quienes formaban parte de la conversación cuando se configuró el envío.

Otra ventaja será que los destinatarios no recibirán una notificación si el remitente elimina un mensaje antes de que sea enviado.

Cuándo estará disponible la programación de mensajes en WhatsApp para Android y iPhone

Por el momento, WhatsApp no anunció una fecha oficial para el lanzamiento general de los mensajes programados.

La herramienta se encuentra disponible para algunos participantes de las versiones beta de la aplicación:

Android: versión beta 2.26.40.7, distribuida a través de Google Play.

versión beta 2.26.40.7, distribuida a través de Google Play. iPhone: versión beta 26.42.10.19, disponible para determinados usuarios de TestFlight.

El despliegue es gradual, por lo que incluso algunas personas que utilizan estas versiones de prueba podrían no encontrar todavía la opción.

De acuerdo con 9to5Mac, el avance de las pruebas en ambos sistemas operativos representa un paso importante hacia su lanzamiento público, aunque Meta todavía no confirmó cuándo ocurrirá.

Cómo saber si ya podés programar mensajes en tu WhatsApp

La manera más sencilla de comprobarlo es abrir una conversación, escribir un mensaje y mantener presionado el botón de enviar.

Si aparece una ventana para elegir fecha y hora, significa que la función ya está habilitada en esa cuenta.

En cambio, si no aparece ninguna opción adicional, habrá que esperar a que WhatsApp amplíe su disponibilidad.

No existe por ahora una manera oficial de activar manualmente esta función en las cuentas que todavía no fueron incluidas en las pruebas.

Con esta incorporación, WhatsApp busca simplificar la organización de las conversaciones personales y laborales, sumando una herramienta que otras aplicaciones de mensajería, como Telegram, ofrecen desde hace varios años.

La posibilidad de programar mensajes sin depender de aplicaciones externas promete convertirse en una de las novedades más prácticas de WhatsApp cuando llegue a todos los usuarios.