Valentina Barbier, la hija de Juliana Awada, marca tendencia con jeans wide leg y zapatillas: el look que inspira esta primavera

Valentina Barbier, la hija mayor de Juliana Awada, se consolida como una referente de estilo entre las jóvenes argentinas. Con elecciones que combinan comodidad, prendas clásicas y detalles modernos, demuestra que no hacen falta conjuntos demasiado elaborados para conseguir un look actual.

Esta vez, el protagonismo lo tienen dos básicos que ganaron terreno en los guardarropas: los jeans wide leg y las zapatillas deportivas, una combinación que permite lograr un estilo relajado sin perder elegancia.

Según destacó la revista Caras, la joven apuesta por una fórmula que refleja una de las principales tendencias de la moda urbana: combinar prendas amplias con calzado cómodo y versátil.

Jeans wide leg y zapatillas: las claves del look de Valentina Barbier

El jean wide leg, caracterizado por su corte amplio desde la cadera hasta el ruedo, es una de las prendas más versátiles de las últimas temporadas.

A diferencia de los modelos ajustados, ofrece una silueta relajada y permite crear conjuntos tanto informales como más sofisticados.

En el estilo de Valentina Barbier, este tipo de pantalón se combina con zapatillas deportivas, un recurso que aporta frescura y un aire juvenil.

La clave está en el equilibrio entre las proporciones: el volumen del pantalón contrasta con la sencillez del calzado, dando como resultado un conjunto cómodo para las actividades cotidianas.

Cómo combinar jeans wide leg y zapatillas para lograr un look moderno

Una de las ventajas de esta tendencia es que puede adaptarse a diferentes edades y estilos personales.

Para recrear una combinación similar, existen algunas fórmulas sencillas:

Con remera blanca: una alternativa clásica para conseguir un look fresco y minimalista.

una alternativa clásica para conseguir un look fresco y minimalista. Con camisa oversize: ideal para sumar un aire relajado y elegante.

ideal para sumar un aire relajado y elegante. Con blazer: permite transformar un conjunto informal en una propuesta más sofisticada.

permite transformar un conjunto informal en una propuesta más sofisticada. Con top ajustado: ayuda a equilibrar visualmente el volumen del pantalón.

ayuda a equilibrar visualmente el volumen del pantalón. Con zapatillas retro: aporta un detalle deportivo que acompaña la estética urbana.

Los accesorios también cumplen un papel importante. Una cartera pequeña, anteojos de sol o un cinturón pueden completar el conjunto sin recargarlo.

Valentina Barbier y Juliana Awada: dos generaciones que comparten el interés por la moda

Valentina Barbier es la hija mayor de Juliana Awada, fruto de su relación con el empresario Bruno Barbier.

Aunque mantiene un perfil más reservado que su madre, sus apariciones públicas despiertan interés por sus elecciones de vestuario.

Recientemente, ambas asistieron a la preapertura de ArteBA 2026, donde mostraron dos maneras diferentes de incorporar el denim a conjuntos elegantes.

En aquella ocasión, Valentina eligió una blusa negra con detalles románticos y un jean azul de corte acampanado, mientras que Juliana apostó por un blazer estructurado, pantalón ajustado y botas altas.

Las dos propuestas compartieron una característica: la elección de prendas clásicas combinadas con detalles actuales.

Por qué los jeans anchos siguen siendo protagonistas de la moda 2026

El regreso de las siluetas amplias responde a una tendencia que prioriza la comodidad y la versatilidad.

Los jeans wide leg permiten combinar diferentes tipos de calzado y funcionan tanto con prendas básicas como con piezas más elaboradas.

Además, las zapatillas deportivas dejaron de ser un complemento exclusivo de los conjuntos informales para incorporarse a propuestas urbanas e incluso a estilismos más elegantes.

La fórmula que destaca Valentina Barbier demuestra que un buen jean y unas zapatillas pueden convertirse en la base de un look moderno, práctico y fácil de adaptar al guardarropa cotidiano.