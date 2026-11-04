Carta astral del 4 de noviembre: Mercurio retrógrado revela qué signos deben revisar sus decisiones

La carta astral de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, presenta una combinación especial: el Sol en Escorpio, la Luna en Virgo y Mercurio retrógrado. Desde la interpretación astrológica, este escenario invita a descubrir verdades, ordenar pensamientos y prestar atención a las decisiones que pueden marcar un cambio.

La jornada también está acompañada por un aspecto favorable entre Venus y Júpiter, asociado simbólicamente con las oportunidades afectivas, los encuentros y la posibilidad de recuperar la confianza.

Carta astral de hoy: qué significa el Sol en Escorpio y la Luna en Virgo

El Sol en Escorpio representa transformación, profundidad emocional y necesidad de encontrar respuestas. Es una energía que invita a mirar más allá de las apariencias y reconocer aquello que necesita cambiar.

Por su parte, la Luna menguante en Virgo pone el foco en la organización, los hábitos y los detalles. Esta combinación favorece, desde la astrología, la reflexión antes de actuar.

Además, Mercurio retrógrado en Escorpio forma una conjunción con el Sol, un aspecto que se interpreta como una oportunidad para revisar conversaciones, recuperar ideas y comprender situaciones del pasado.

Los signos que podrían recibir buenas noticias este miércoles 4 de noviembre

La conexión favorable entre Venus en Libra y Júpiter en Leo aporta una energía de expansión y armonía. En particular, Libra, Leo, Géminis y Sagitario podrían encontrar oportunidades para fortalecer vínculos o recuperar proyectos.

Libra: una conversación podría mejorar una relación importante.

una conversación podría mejorar una relación importante. Leo: momento favorable para recuperar confianza y mostrar tus talentos.

momento favorable para recuperar confianza y mostrar tus talentos. Géminis: una idea pendiente puede encontrar una nueva oportunidad.

una idea pendiente puede encontrar una nueva oportunidad. Sagitario: el entusiasmo vuelve y aparecen motivos para proyectar cambios.

Qué le espera a cada signo según la carta astral de hoy

Aries: evitá las decisiones impulsivas. Una pausa puede ayudarte a encontrar una solución.

Tauro: los vínculos necesitan diálogo. Es momento de escuchar otras perspectivas.

Géminis: una noticia o conversación podría despertar nuevas ideas.

Cáncer: la intuición será importante para comprender una situación afectiva.

Leo: el cielo acompaña simbólicamente tu creatividad y confianza personal.

Virgo: con la Luna en tu signo, es un buen día para ordenar prioridades y cerrar pendientes.

Libra: Venus favorece la revisión de vínculos y acuerdos personales.

Escorpio: el Sol y Mercurio en tu signo invitan a revisar decisiones importantes.

Sagitario: recuperás motivación para avanzar con un proyecto que parecía detenido.

Capricornio: la organización será tu mejor herramienta para resolver asuntos laborales.

Acuario: una conversación puede ayudarte a mirar un problema desde otra perspectiva.

Piscis: es momento de escuchar tus emociones y dejar atrás preocupaciones innecesarias.

El consejo de la carta astral para este miércoles

La combinación del Sol en Escorpio, la Luna en Virgo y Mercurio retrógrado deja un mensaje simbólico: no siempre avanzar significa hacer más, sino comprender mejor lo que está sucediendo.

La clave del día será escuchar, revisar y confiar en los procesos personales, sin apresurar decisiones que todavía necesitan claridad.