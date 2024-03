Signo por signo, las predicciones de Mhoni Vidente para la semana que va del 25 al 29 de marzo 2024

Mhoni Vidente difundió sus predicciones para la semana que va del 25 al 29 de marzo 2024. En él detalló lo que los astros le depararán a cada uno de los signos del zodíaco.

La vidente cubana adelantó su horóscopo semanal al publicar su habitual columna en El Heraldo de México.

El fin de semana, Jimena La Torre también difundió sus predicciones, al publicar un video en su cuenta de YouTube.

Recordá que podés consultar el horóscopo diario para saber lo que te espera en el amor, el dinero y la salud.

Predicciones: el horóscopo semanal de Mhoni Vidente

Aries

Enfrentarás decisiones significativas que impulsarán tu desarrollo profesional. Es esencial mantener en secreto tus planes hasta que estén consolidados. Eres una figura en la que los demás confían, por lo tanto, procura siempre ofrecer orientación de calidad. Improvisarás un viaje de último momento en Semana Santa. El martes será tu día de suerte.

Tauro

Te ocuparás de saldar tus compromisos financieros. Mantener un equilibrio económico es esencial. Es importante tomar decisiones laborales que fomenten tu crecimiento personal. Tu relación amorosa seguirá siendo estable.

Géminis

Encontrarás tranquilidad tanto contigo mismo como con tu familia. Es importante que te relajes y evites buscar conflictos innecesarios. Es probable que gestiones un crédito para compra o para saldar deudas. Tendrás un reconocimiento en tu ámbito laboral. Posees astucia e inteligencia, cualidades que puedes poner en práctica al incursionar en negocios.

Cáncer

Es importante «sanar el alma» y mantenerse fiel camino al éxito, aprendiendo de los fracasos. Tiende a esforzarse por preservar las relaciones amorosas. Es el momento de tomar decisiones que permitan cambios significativos para tu crecimiento personal. En el ámbito sentimental, es crucial establecer límites claros.

Leo

Enfrentarás desafíos tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Es fundamental que midas tus palabras y resuelvas cualquier situación estresante con prudencia. Recibirás una invitación para disfrutar en Semana Santa. Es importante que cuides tu salud, especialmente evitando el exceso de alcohol y grasas. Respecto al amor, es momento de dejar atrás a quien ya se ha ido y abrirte a conocer personas.

Virgo

Estarás considerando cambios significativos en tu trabajo. Es un momento propicio para crecer económicamente. Debes cuidar tu salud. Es posible que un amor del pasado busque contactarte. También recibirás invitaciones para viajar durante Semana Santa.

Libra

Esta semana traerá cambios significativos. El fin de semana será especialmente importante para ti. Realizarás labores de limpieza en tu hogar y cambiarás algunos muebles para mejorar la energía. Es momento de dejar atrás a ese amor que ya no está contigo y abrirte a conocer personas.

Escorpio

Semana impregnada de energías positivas. Momento propicio para tu crecimiento personal, así que asegúrate de tomar las mejores decisiones en lo laboral. Debes tener cuidado con los chismes y los problemas con una expareja. Recibirás una suma de dinero inesperada y estarás rodeado de buenas noticias tanto en el ámbito laboral como en el amoroso.

Sagitario

Posibles traiciones tanto en el amor como en la amistad, por lo que es importante ser cauteloso con lo que compartes y mantener la discreción. Tu felicidad puede despertar envidia en otros, así que sé más reservado. Superarás cualquier problema legal y los trámites que estás realizando serán aprobados.

Capricornio

Tomate un tiempo y recuerda que la vida no consiste únicamente en trabajo. Es hora de considerar unas vacaciones. El amor no es complicado; lo complicado eres tú, así que es momento de dejar de lado los prejuicios. No debes dejar pasar ninguna oportunidad, incluida una oferta de trabajo que podría resultar muy favorable.

Acuario

Contarás con una fuerza espiritual significativa en estos días, lo que te permitirá materializar tus deseos. Dejarás atrás los momentos difíciles. Prepárate para una racha de abundancia y asegúrate de aprovecharla al máximo, pero mantente alerta, ya que podría haber personas envidiosas a tu alrededor.

Piscis

Posibles problemas mentales, como nerviosismo y dolores de cabeza, que son tus puntos débiles. Momento de tomar decisiones importantes que impulsarán tu crecimiento. Se te presentará la oportunidad de participar en un negocio. Mantén tu mente ocupada tomando cursos. Dedica tiempo tanto para ti como para tu familia, recordando que no todo en la vida es trabajo.