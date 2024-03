Signo por signo, que pasará en abril 2024 según el horóscopo de Jimena La Torre

Abril arranca con las vibras del primer eclipse de Sol del año, que se dará en Aries, tras salir del eclipse de Luna Llena en Libra. Será un período de apertura de nuevos procesos, porque es el mes en que inicia el horóscopo occidental con el carnero al frente y, además, los fenómenos solares se indican como un período de comienzos. Por eso, siempre es necesario tener a mano las predicciones de Jimena La Torre, que mensualmente nos adelanta cómo vienen las energías.

Es que Jimena Latorre nos anticipa en «Horóscopo 2024», de ediciones Grijalbo, cómo será este: el año de Tauro y Géminis, que tiene particulares alineaciones solares y lunares, en medio de un notable contexto de cambio.

«Estoy convencida de que este año quien no use el razonamiento y la capacidad de inteligencia no podrá adaptarse a estar parado o a estar flotando, según las circunstancias» indica Jimena La Torre sobre lo que viene durante este ciclo, que repercute de igual manera durante abril 2024.

Así es que compartimos con vos, signo por signo, cómo le irá a cada uno de ellos durante abril 2024, de la mano de Jimena La Torre. ¡Éxitos!

Signo por signo, estas son las predicciones de Jimena La Torre para abril 2024

ARIES

Abril es un mes para que los carneros le den importancia a lo que queda pendiente. Mercurio retrocede y avanza dos veces en este signo y las energías se estancan. La Luna Nueva desde la primera semana del mes les dará ansias de terminar todo muy rápido.

TAURO

Este será un mes muy energético para los taurinos, en el que se pueden retomar todos los temas pendientes y darles energía para ponerlos en marcha y en la práctica hacer grandes logros y dar lugar a nuevos proyectos. Las puertas se abren fácilmente y tendrán mucho que festejar.

GÉMINIS

Abril será un mes de construir grandes estructuras para el futuro. Lo que hagan será un trampolín para un futuro verdadero. Todo se arma y se organiza para que no puedan escaparse por la tangente, por lo que deberán enfrentarse a sí mismos.

CÁNCER

Este será un mes de apasionamiento y acción. La dinámica los llevará a hacer cosas que no saben si lo están haciendo porque verdaderamente quieren o porque se lo indican, por lo que tendrán que evaluar qué les sirve y qué no.

LEO

Este es un mes para que el león cierre todos los frentes que tiene abiertos, desde hace mucho tiempo. Mercurio retrocede y avanza en dos veces, lo que hará que se estanquen algunos planes que tienen que ver con destacarse de forma independiente.

VIRGO

Abril será un mes de mucho trabajo independiente. Tendrán la posibilidad de encontrar un espacio para manejarlo con tranquilidad y a su antojo. Será tiempo para darle amor a quienes les rodean, los llenará de luz interior.

LIBRA

Este será un período en el que tendrán que demostrar su estilo diplomático, con la Luna Llena en este signo. Transmitirán armonía y amor a su alrededor, ubicándose en el lugar más receptivo y sabio que les da la intuición.

ESCORPIO

Abril será un tiempo de acción, mucha pasión y energía. La líbido estará puesta en lo que más les gusta y los ubica en un lugar muy importante. Sentirán poder en todo, nada los detendrá y tendrán pilas para hacer lo que hay por delante.

SAGITARIO

Tienen por delante un mes de mucho movimiento y tendrán que encontrarse con la gente que los necesita. Empezarán un plan de trabajo, con posibilidades de crecimiento y desarrollo de programas nuevos en su vida personal.

CAPRICORNIO

Abril será un período de desafíos para la cabra, que se pueden activar en el trabajo y las metas profesionales. Aunque cueste, Capricornio estará cómodo. Cuanto más puedan brillar, mejor humor tendrán.

ACUARIO

Este mes es para ir por eso que tanto quieren, más aún si tienen un negocio o un emprendimiento independiente. Abren puertas durante abril, que los harán ser números uno sin importar lo que suceda.

PISCIS

Abril será un mes de avances, voluntad y con una capacidad única que parecerán recargados. Se encontrarán haciendo mucho porque les ofrecerán mucho. Eviten su lado oscuro para estar en lo alto.