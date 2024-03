Signo por signo: Cuál es el lado oscuro que transforma a cada uno

Los signos del zodíaco pueden determinarnos la forma de ser y, junto a ello, marcarnos un lado oscuro según corresponde a cada uno de ellos. Además de las virtudes, siempre hay una cara que no queremos mostrar al resto, pero que ocasionalmente sale y es difícil de controlar.

Las personalidades de cada signo del zodíaco se representan con un personaje de fantasía que acumula las características propias, con el que podemos sentirnos identificados. Por eso, también es importante conocer cuáles son las particularidades de cada uno de ellos.

A continuación, entonces, te contamos cuál es el lado oscuro de cada signo del zodíaco, según nos cuenta Horóscopo Negro. ¡Prestá atención!

Cuál es el lado oscuro de cada signo del zodíaco

ARIES

Cuando quieren llevarle la contraria, Aries saca su lado más opaco. Lo mismo sucede si le dicen qué es lo que tienen que hacer o cuando quieren imponerle las reglas del juego. El carnero carece de paciencia y es líder por naturaleza, nunca aceptará el rol de un puesto menos relevante.

TAURO

El toro activa su lado oscuro cuando alguien quiere apurarlo, no tolera seguir el ritmo impuesto por otros. Tauro no se moverá tan fácilmente de su zona de confort, ya que maneja sus propios tiempos y no quiere sentirse invadido o molestado.

GÉMINIS

Los gemelitos del zodíaco tienen una personalidad inestable, por lo que su lado oscuro se activará cuando se aburra en su ambiente rutinario o poco dinámico. Cuando no logra que su entorno lo motive lo suficiente, se vuelve insoportable.

CÁNCER

El lado oscuro del cangrejo llega cuando empieza a recordar errores del pasado, ya que le cuesta olvidar a quienes lo dañaron. Es un signo que puede ser muy rencoroso, ya que jamás se olvida de todo lo que le hicieron.

LEO

Al León del zodíaco le molesta profundamente no ser el centro de atención o no conseguir lo que quiere. No ser visto o considerado como les gustaría despierta su peor versión. Tampoco tolera que le digan lo que tiene que hacer. Será muy vengativo si se lo propone.

VIRGO

El lado oscuro de Virgo lo invade sus manías, es muy detallista y puede ser muy crítico cuando las cosas no se hacen como este signo quiere. Cuando se obsesiona con algo o alguien, saca a relucir su costado más oscuro y polémico. Todo está mal hecho si no son ellos quienes lo hacen.

LIBRA

Si bien cuesta encontrarle un lado oscuro a Libra, no hay que dejarse llevar. Es que cuando la indecisión llega a su vida, todo se torna difícil para ellos. No es recomendable verlo fuera de sus casillas. Tampoco soporta la presión externa y quiere ser quien tome las decisiones de su vida.

ESCORPIO

El lado oscuro de Escorpio está presente en su día a día, y es muy fácil reconocerlo ya que se observa cuando se juega con su confianza y su buena voluntad. Además, el escorpión es un signo muy celoso y posesivo, por lo que podrá alterarse fácilmente.

SAGITARIO

El lado oscuro de Sagitario se da a conocer a través de su actitud pedante y bastante soberbia. Se tornan posesivos y quieren llevar siempre la razón. Se vuelven monotemáticos cuando están enojados, y pueden volverse muy tercos. Además, pueden exagerarlo todo.

CAPRICORNIO

Cuando las circunstancias comienzan a tornarse un poco demandantes, Capricornio se chiva. Su lado oscuro reluce cuando no puede controlar nada, tiene actitudes distantes y evita a toda costa hablar de lo que le sucede. Se encierra en su propio mundo y no sale hasta resolver sus conflictos internos.

ACUARIO

El lado oscuro de Acuario se dará a conocer cuando quieran encasillarlos y cortarles la libertad. Es una persona independiente que lleva su propio estilo de vida. Detesta que quieran imponerle nuevas reglas en su rutina, y odia lidiar con los problemas de los demás.

PISCIS

El pez del zodíaco dará señales claras cuando se despierte su lado oscuro y quiera manipular emocionalmente a los demás. Es una persona intensa y posesiva, que busca controlarlo todo a su alrededor. Las personas que le generan desconfianza despertarán en él sus energías oscuras. Busca, además, evadirse del mundo hostil.