Signo por signo: Qué dicen las predicciones para el cierre de este 2023

Ya superamos la mitad de este intenso año 2023, y aún quedan por delante cuatro meses más de sorpresas agradables y, quizás, no tanto. Por eso, muchos queremos saber qué va a pasar en lo que resta de este período, que en Argentina además anticipa cambios en materia política.

Además de lo ya pasado, en octubre de 2023 vamos a superar también una temporada de eclipses, uno solar en Libra y uno lunar en Tauro, que nos van a determinar las energías durante las semanas previas y durante las semanas posteriores.

Para ayudarte un poco a conocer lo que va a venir, vamos a repasar a continuación qué deparan los astros para los doce signos del zodíaco, en los meses que quedan en este 2023.

Signo por signo, qué esperar para esta última etapa del 2023

ARIES – Octubre llega con una energía muy particular: habrá cierres que posibilitarán nuevas etapas. Además, se termina el momento de ceder por conformar a los demás y quienes no lo entiendan van a tener que adaptarse para que la relación no naufrague. A partir de la última semana de noviembre vas a poder proyectar los objetivos 2024 con mucha claridad.

TAURO – A partir de septiembre se destraban asuntos bloqueados, aunque esta fluidez se hace más notoria hacia mediados del mes. En octubre llega el momento de poner los pies sobre la tierra, ganar orden y organización. Noviembre será un mes conciliador y en diciembre empieza la limpieza para que el nuevo año llegue con todo.

GÉMINIS – Hasta mediados de septiembre, estás en una pausa retrospectiva. Se vienen por delante meses muy fructíferos, especialmente noviembre, que te encontrará yendo a fondo y reflejando muchos cambios necesarios. Diciembre te impondrá una nueva pausa, para descansar.

CÁNCER – Las relaciones, el placer, el bienestar, la seguridad, la estabilidad y el amor serán los temas principales de este período. En adelante, vas a tener un momento de contracción y expansión en noviembre, y la posibilidad de cerrar el año con todo. Lo que quede atrás en ese momento va a ser lo que ya no necesites llevar con vos.

LEO – Fines de septiembre y de noviembre serán tus mejores momentos, vas a contar con viento a favor para lo que te propongas. Octubre va a ser un mes de definiciones en la vida afectiva y los temas financieros. Empieza el momento del año en que registramos lo que nos pasa a otro nivel.

VIRGO – La recomendación es esperar hasta el 15 de septiembre para tomar acción, en cualquier materia. Octubre va a ser un mes muy benéfico que te va a propulsar para estar lo mejor posible. Diciembre trae una nueva pausa, por eso lo mejor es haber resuelto los objetivos 2024 antes de mitad de mes.

LIBRA – Octubre llega con un nuevo comienzo. Todo ese mes te dará viento a favor: el Sol y el planeta de la comunicación se acomodan en tu energía. Si estás proyectando inicios, que sea para entonces. En noviembre, además, vas a tener un mes con posibles novedades.

ESCORPIO – Hay cierto alivio en los escándalos diarios, aunque todavía no se termina de desanudar la trama. El pensamiento y la comunicación se zambullen, en estos meses, dentro de tu signo para hacerte brillar.

SAGITARIO – En diciembre se te abre la puerta a una etapa diferente. Ya desde comienzos de ese mes, se va a despertar el deseo más visceral y crudo en vos. Tu decisión clave pasará por seguirlo contra viento y marea o dejarlo pasar.

CAPRICORNIO – Nunca es tarde. Hay decisiones por tomar a mediados de octubre y tienen que ver con hacerte cargo de lo que deseás más allá de la opinión de los demás. Si es patear el tablero y empezar de cero, que así sea, con una nueva ocupación, relación o estilo de vida.

ACUARIO – Va a haber lugar para cosas nuevas en los próximos tres meses. Noviembre es el mes que más desafíos va a presentarte. Este último cuatrimestre del año es fundamental que descanses: la primera parte fue muy movida y en el verano va a necesitar renovación para sacarle el mayor provecho.

PISCIS – El mejor mes de los que nos separan de fin de año es sin duda noviembre, con muchos guiños armónicos a tu energía. La energía va a ser muy potente y lo que ya no tenga relevancia se va a ir para abrirle paso a lo novedoso y estimulante. El 2024 se puede soñar a lo grande.