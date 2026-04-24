Ley de Glaciares: Nación oficializó la reforma y delegó facultades de control a las provincias

El Gobierno oficializó la promulgación de la Ley N° 27.804 que aplica cambios en la Ley de Glaciares que regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. La medida marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estos sitios y de las áreas periglaciares del país.

La normativa fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial. Su sanción definitiva ocurrió en el Congreso el pasado 8 de abril cuando obtuvo en Diputados 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.

Rige la nueva ley de Glaciares

«En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley Nº 27.804 (IF-2026-35955743-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 8 de abril de 2026», anuncia el decreto que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Con esta oficialización, la normativa ya empezó a regir en todo el país. La nueva ley aplica cambios fundamentales, uno de ellos radica en la transferencia de competencias hacia las provincias por lo que desde ahora, cada jurisdicción tendrá la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán protegidos.

Si bien la ley original establecía una protección rígida como bienes públicos estratégicos, el nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios locales queden fuera de la protección específica de esta ley.

Punto por punto, los cambios que establece la reforma a la Ley de Glaciares

Uno de los principales cambios que se aprobó en la Cámara baja gira en torno a brindarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección. El Gobierno indicó que esto es en respuesta los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio -Catamarca, Jujuy y Salta- y de la Mesa del Cobre -Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan-.

Entre los puntos principales de la normativa sancionada esta madrugada, destacan: