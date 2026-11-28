El horóscopo chino de este sábado 28 de noviembre de 2026 estará regido por la energía del Caballo de Madera Yang, una combinación que, según la astrología oriental, invita al movimiento, la independencia y la renovación.

De acuerdo con el calendario astrológico de Ludovica Squirru, será una jornada propicia para ordenar los espacios, desprenderse de aquello que ya no se necesita y recuperar la armonía en el hogar.

Horóscopo chino: cuáles son los signos favorecidos este sábado

Los animales que tendrán mayor afinidad con la energía de esta jornada serán:

Tigre.

Búfalo.

Conejo.

Serpiente.

Caballo.

Cabra.

Gallo.

Perro.

Estos signos podrán aprovechar el sábado para organizar sus actividades, disfrutar del tiempo libre y conectar con su bienestar personal.

Por el contrario, la Rata estará en choque con el Caballo, por lo que será recomendable actuar con prudencia, evitar las discusiones y no tomar decisiones impulsivas.

Qué significa el Ki diario 9 en el horóscopo chino

El Ki diario será el número 9, asociado simbólicamente con el elemento Fuego, la claridad, la intensidad emocional y la iluminación.

Esta energía invita a reconocer aquello que necesita cambiar, aunque también aconseja moderar las reacciones y evitar los enfrentamientos innecesarios.

El consejo de Ludovica Squirru para este sábado 28 de noviembre

Según el calendario de la astróloga, será un buen día para limpiar la casa y renovar la energía de los ambientes.

En cambio, se recomienda evitar las siguientes actividades:

Realizar tareas de servicio social.

Casarse.

Cavar.

Mudarse.

Decorar o remodelar la vivienda.

La propuesta para este sábado es aprovechar el tiempo para ordenar, limpiar y recuperar el equilibrio, sin embarcarse en grandes transformaciones.