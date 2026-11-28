En noviembre de 2016, José Bahamonde, un poblador de El Bolsón, partió rumbo al paraje chileno El León a fin de rastrear a unos familiares que no conocía, pero sabía que vivían en el límite fronterizo del lado chileno. No solo los encontró sino que “Tito” Bahamonde lo recibió con un asado y, entre charla y charla, mates y tortas fritas, se propusieron hacer un encuentro de hermandad.

Hoy, la Fiesta de la Hermandad entre Argentina y Chile cumple 10 años y los pobladores de El Manso y El León se preparan para la celebración en el corazón del límite fronterizo el próximo 5 y 6 de diciembre. Danzas, cuecas, folclore, chamamé, asado, empanadas, artesanías y todo tipo de juegos, como tirado de riendas, enhebrado de agujas, concurso de esquila y búsqueda de tesoro, forman parte de la propuesta.

“Se convirtió en una fiesta tradicional en la frontera con Chile. A 43 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en un predio que se usaba como aeródromo”, sintetizó Carlos Almazán, comisionado de El Manso.

Bety Mansilla vive desde hace 10 años en El Manso y desde un primer momento, participa de la Fiesta de la Hermandad que comienza con “un cruce de banderas” entre un argentino y un chileno a caballo. Luego, se entonan ambos himnos. “Hay una conexión muy fuerte. De hecho, los chilenos cruzan a Argentina para abastecerse porque ellos no tienen camino. La ciudad más cercana es Cochamó y se llega caminando después de 3 o 4 días. Por eso, lo más cerca que tienen es el lado argentino”, comentó la mujer.

Una antigua casa donde se encuentra el hito de hierro con las dos banderas -ya que la estructura se encuentra ubicada exactamente en el límite de ambos países- funciona como una especie de museo. Su propietaria, Etelvina Bahamonde, murió en 2018, pero el inmueble cuenta con un cuidador. “La Fiesta de la Hermandad es sagrada para nosotros. De hecho, tengo doble nacionalidad y no me canso de escuchar las anécdotas de la gente del lugar”, señaló Bety.

El paraje El León está a 43 kilómetros de la Ruta Nacional 40 y marca el fin del camino luego de atravesar todo el valle de El Manso. Viven unas 25 familias que se vinculan permanentemente con El Bolsón para su abastecimiento y cuentan con un convenio para atención sanitaria.

Arnoldo Montero Toledo nació en Paso León, muy cerca del límite con Argentina y contó que, durante la celebración se venden platos gastronómicos y se canta y se bailan danzas tradicionales de ambos países. “Los pobladores de Paso León nos sentimos más argentinos que chilenos. De hecho, cruzamos a su país a comprar todo lo que necesitamos. Vamos quedando pocos, hay muy poca juventud. Somos agricultores y criamos animales”, contó este hombre de 65 años.

El cónsul chileno en Bariloche, Javier Matta Manzano, explicó que, a diferencia de la frontera chilena-argentina cordillerana, “este lugar es un valle bajo que tendrá 400 metros sobre el nivel del mar, muy verde con montañas relativamente altas”. En ese paraje rural, viven muchos adultos mayores abocados “a tareas campesinas, agroganaderas. Cultivan trigo y tienen ganado”.

“Los niños chilenos -aclaró- concurren a la escuela en León, pero cuando pasan a la enseñanza secundaria, concurren a las escuelas El Bolsón”. Mencionó que no hay camino, “solamente hay una ruta para cabalgarla, para andar en bicicleta o avanzar en moto o caminando, pero no para un vehículo”.

En relación a la Fiesta de la Hermandad, Matta Manzano destacó la propuesta de actividades costumbristas y juegos tradicionales. “Es un gran momento para recordar 10 años de trabajo que se hace a puro ñeque, como decimos en Chile, es decir hombro con hombro”, dijo.