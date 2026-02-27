Cuándo conviene cortarse el pelo en marzo 2026 según las fases lunares

Marzo funciona como un verdadero umbral energético: es el mes en el que se disuelve lo viejo y empieza a tomar forma lo nuevo. Arranca con mayor sensibilidad emocional y alcanza uno de sus puntos más intensos con el Eclipse total de Luna llena en Virgo, que deja en evidencia hábitos y rutinas que ya no funcionan.

Además, con Mercurio retrógrado en Piscis hasta el 20, conviene frenar, revisar y escuchar lo que el cuerpo viene señalando. A mitad de mes, Júpiter retoma su marcha directa en Cáncer, desbloqueando temas de crecimiento emocional y familiar. Y el 20, con el ingreso del Sol en Aries, comienza el nuevo año astrológico, marcando un impulso renovador.

En este contexto, muchas personas consultan el calendario lunar para elegir los mejores días para cortarse el pelo según el efecto que desean: crecimiento rápido, fortalecimiento o renovación.

¿Cuándo cortarte el pelo en marzo para que crezca más rápido?

Según la tradición del calendario lunar:

Luna creciente y Luna llena: favorecen el crecimiento rápido y abundante.

favorecen el crecimiento rápido y abundante. Luna menguante: fortalece la raíz y hace que el crecimiento sea más lento pero firme.

fortalece la raíz y hace que el crecimiento sea más lento pero firme. Luna nueva: etapa de siembra e intención, ideal para cambios energéticos.

Fechas clave de marzo

3 de marzo · Eclipse total de Luna llena en Virgo

Es el evento más movilizante del mes. Si bien la Luna llena suele favorecer el crecimiento, al tratarse de un eclipse —con energía intensa y reveladora— no es el mejor día para cortes importantes. Puede traer cambios bruscos o decisiones impulsivas.

11 de marzo · Cuarto menguante en Sagitario

Ideal si querés fortalecer el cabello y que crezca más resistente. Es una fase excelente para sanear puntas dañadas o hacer tratamientos capilares.

Del 13 al 18 de marzo · Luna en fase creciente

Son los mejores días del mes para cortarte el pelo si querés que crezca más rápido y con volumen. La energía comienza a expandirse y acompaña procesos de crecimiento físico.

19 de marzo · Luna nueva en Piscis

Momento ideal para cambios de look con intención emocional. No necesariamente acelera el crecimiento, pero es potente para iniciar una nueva etapa, especialmente si buscás renovación energética.

Recomendaciones energéticas del mes

Evitá cortes drásticos durante el Eclipse (3 de marzo).

Si querés que el pelo crezca abundante y fuerte, elegí días de Luna creciente.

Si tu objetivo es fortalecer la raíz o mantener el corte por más tiempo, optá por Luna menguante.

Aprovechá la Luna nueva para rituales de belleza, baños nutritivos o cambios que representen un nuevo comienzo.

Un mes para alinear cuerpo y emoción

Marzo no es solo un calendario de fases lunares: es un período de ajustes internos. Con Mercurio retrógrado activo gran parte del mes, conviene revisar antes de decidir. Hacia el final, con el Sol en Aries, todo comienza a ordenarse y la energía se vuelve más clara para avanzar alineadas con el deseo.

Elegir el momento adecuado para cortarte el pelo puede ser también una forma simbólica de acompañar ese proceso de transformación.