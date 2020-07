Hot Sale: tres días con descuentos de hasta el 50%

Del 27 al 29 de julio se llevará a cabo una nueva edición del Hot Sale. Tendrá la particularidad de ser realizado en medio de una fuerte crisis económica producto de la pandemia del coronavirus. Habrá descuentos de hasta el 50%.

La séptima edición del evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) contará con una participación récord de 716 empresas que ofrecerán miles de productos y servicios de distintas categorías que van desde Electro y Tecno hasta Viajes Cosmética y Automotriz.

Habrá 18% más empresas que en el Hot Sale realizado durante el 2019. Del total, 245 formarán parte del evento por primera vez, señalaron desde CACE.

La particularidad de esta nueva edición tiene que ver con el crecimiento del comercio electrónico debido a la necesidad de las empresas de adaptarse al aislamiento social producto de la pandemia. La imposibilidad para algunos sectores de vender en forma presencial los obligó a ingresar anticipadamente al e-commerce, un formato cada vez más recurrente.

Las marcas participantes ofrecerán descuentos de distinto calibre que en algunos casos alcanza hasta el 50%. Asimismo, volverán las “Mega oferta”, que incluirán más de 8 mil promociones y beneficios especiales, y las “Mega ofertas Bomba”, que se realizarán una vez al día y por un lapso de una hora (o hasta agotar stock).

En la próxima edición no todo será compra y venta. La situación económica impulsó a los organizadores a encontrar una forma de ayudar a los sectores más vulnerables.

Por ese motivo, decidieron crear un apartado donde aquellos que visiten la web puedan optar por realizar una donación. “Esta es la nueva categoría de la edición 2020 que estará disponible durante los 3 días de evento. Se generó para brindar a los usuarios la posibilidad de aportar su "granito de arena” en la causa con la que se sientan más identificados”, explicaron desde la CACE.

“Participarán del evento 6 grandes ONG y Asociaciones Civiles de alcance nacional que abordan problemáticas como Salud, Niñez, Hambre, Comunidades Vulnerables, problemáticas de Vivienda y problemáticas Sociales”, añadieron.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran:

ABUGAR SILLONES; ADIDAS; Almundo; Aloise; Arredo; ASSIST CARD; BedTime; Bidcom; Bodegas Bianchi; Cablevision Fibertel; Cetrogar; Dafiti; DIA Online; El Dormilón; Falabella; Farmacity; Farmaonline; Frávega; Gadnic; GARBARINO; GPSfarma; iúnigo; Juleriaque; LA ANONIMA ONLINE; La Cardeuse; La Espumería; La Martina; La Roche Posay; LATAM Airlines; Megatone; Mercado Libre; Mimo & Co; Montagne; Movistar; Musimundo; NALDO; Netshoes; OVERHARD; Peixe; Perfumerías Rouge; Personal; REEBOK; Rosen; Samsung Argentina S.A; Simmons; SODIMAC; Sommier Center; Sporting; Style Watch; Tiendamia; Tuenti; Universal Assistance; Vichy; Whirlpool Store.

Otras empresas participantes:

47 street; 4KRC; 5Ways; A2 Pigments; ABA GAS SA; Academia Numen; Admit One; DVANCED; Aerolíneas Argentinas; Aéropostale; AFASHOP; Agrupate; Akiabara; Allo Martinez; ALPINE SKATE; AMA HOGAR; American Express Argentina; AMPHORA; Answer Seguros; ARAESTE TIENDA ONLINE; ARAQUINA; Arcor; Armani; Arrichetta; Arwen Lenceria; As Equipamiento Deportivo; Aseguratuviaje.com; Astro Textile; Athix; Atma; Atrápalo; AUTO PRANA; Avantrip; ayres; Babycottons; BAIRES4; Barbershop.com; Bardahl Lubricantes Argentina; Batistella; Bazhars; beauty24; BECLOT; Belmo; Benruson; BENSIMON; Bergner; BestDay.com; BGH; Bialcohol; Bicper Banda; Bierful; Bigbox; Billabong; Billionz; Binah Deco; Biolage; BIOMILLE SA; Birkenstock; BKR; Black Wine; Blaisten; Blanco Store; Blancoamor.com; blaquè; BN Style; BOATING; Bodega Lagarde; BOOST; Bosca Argentina; Boton Pop; Bourbon Store; BOWEN; BRIGANTI; BRINGERI HOGAR; BROER; Brooksfield; Brown Bee; Brums; Bubba Bags; BULFER; buquebus; Burgués; C&E ONLINE; C&M; C&M Camperas y Mallas; Cacharel; CACHAVACHA JUGUETERIAS; Cafe Delirante; Café Martínez; Calandra; Calm; Calzetta Neumáticos SA; CANNON; Cardon; Carefactor; Carestino; Caro Cuore; Carter's; Casa Del Audio; Casa Elefante; CASA SILVIA; Casablanca; Casalta; Casinuevo Deportes; Castillo; Cecchini; Central de Pasajes; Centro Medico Barman; CENTRO PET; Cepa de Vinos; Chakana Wines; cheeky; Chelsea Sneakers; CHERIMOYA MAX MAKEUP; Chester Farmacias y Perfumerías; Chiarezza; Cienfuegos; CLAMA; Clara Ibarguren; Clarín; class life; clicnea.com; Club Med; Coca-Cola; COCOMIEL BEBES SRL; Colchoneria Ideal; COLCHONES EXCLUSIVOS; Colecciones La Nación; Colonia Express; Columbia Sportswear; COMERCIAL CMP; Como quieres; COMPLOT; Compra Venta Mendoza; Compumundo; Compunera; Cook; Coppel; Corfam; Cortinas Online; Craft Society; Crayola; Creciendo Mega Baby Store; Cristálida; Crocs; Crow, Cruz del Sur; Daewoo; Datasoft; Daytona; DC Shoes; DCD Eventos; DEAUTOS.com; DelaOstia; Dellacasa; Delsey Paris; Demotores.com; Descorcha; Desiderata; DeSillas; Despegar.com; Deturista.com; Deuñas.com; Devré; Dexter; DIABLO SOY - INDEPENDIENTE; Diadora; Didactikids Ramos Mejía; Dietetica Callao; Diggit; DIGITAL SPORT SHOPPING ONLINE; Digital zoom SRL; DIRECTV; Disco Cencosud; Distribelleza; Distripelu; Diviani GNC; Doll Store; DOMA; Domadordeprecios.com; Domaine Bousquet; Dormistore Tienda de Colchones; Dove; DR MARTENS; Dreams planet colchones; Drinks & CO; DVIGI; Easy; EAU THERMALE AVENE; EDIFICOR; El Balcón; EL DON; El Galponazo; El Mundo del Juguete; EL PALACIO DEL RODADO; Electro Point; ELECTROLAND; Electrolux; Electronube; ElectroOfertas; Element; Elepants; Elgydium; EMI SRL; ENTRE DOS ALFAJORES PREMIUM; EQUUS; Escorpion Group, marketing promocional, esdivertido.com; Espacio Rodia; ESPACITY; Estancias Chiripa; Estelar; Estilea; EstiloSpa.com; ESTUDIO V; Etiqueta Negra; EUCERIN; Eva Miller; Extasy Sex Shop; Eyelit; Familia Bercomat; Famusic; Farma365; Farmacia Cuyo; Farmacia Vassallo; farmacia zentner; Farmacias Central Oeste; Farmacias La Santé; Farmacias Lider; FARMACIAS RED; Farmacias Selma; FC hogar&deco; Felfort; FERNIPLAST; Ferraro; Ferreira Sport; Ferreteria central srl; Ferretería El Sótano; Fila; Fiorani Free Shop; FIORDOLIVA; FOSCHIA; Foster Viajes; Funny Look; Furukawa Electric Latam; Furzai; GA.MA Italy; Gaelle; Gafa; Galileo Media Lab; GANI; GAP HAUS; GARBARINO VIAJES; Garçon Garcia; Gardenlife; Garmin Argentina; Garnier; GATO DUMAS ONLINE; Geek Spot; Gepetto; Giesso; Gluma; GMKT - Gasmarket; Go Smart; GOLA; Gourmand Food Hall; GRIDO; GRIMOLDI; Grinnibe; GRISINO; Grupo dietrich; Grupo Marquez; Gurú Market; Gusanito Kids; H.R.O JOYAS SALTA; Havaianas; Herramientas Equus; Hertz Argentina; HEYAS; Hidrolit; Hiper Audio y Tv; Hiper Libertad; Home Collection; Home Kong; HonkyTonk - The Brand of Rock; HOP Envíos; Humahuá; ICBC Mall; Idea Hogar, ideasenfoto.com; Indahaus; India Style; INFINIT EYEWEAR; INSTITUTO CULTURAL ARGENTINO NORTEAMERICANO; Intex, Isadora; Iskin Sisters; Jaguar; Jane Jones; JazmeenDeco; Jessica Kessel; Joma; JOYERIA DAMIAN COLOMBO; Jugueteria Pizzico; Jugueteria Plutos; Hogar/Informática/Telefonía, entre otras.