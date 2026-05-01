Presuntas coimas en Discapacidad: ordenan peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo

La causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suma un nuevo capítulo. El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de peritajes técnicos sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, se trata de las grabaciones que se filtraron y desataron la polémica en agosto del año pasado.

La medida se tomó ya que se busca confirmar o descartar la posibilidad de que se haya hecho uso de Inteligencia Artificial (IA) en los audios.

Causa Andis: el cambio en la estrategia judicial

La Justicia mantuvo los audios en un segundo plano y priorizó otros elementos probatorios debido a las dudas sobre su legalidad y procedencia. Sin embargo, el titular del Juzgado Federal N°11 decidió dar un giro técnico que va en línea con lo solicitado previamente por la Cámara Federal porteña.

La tarea fue encomendada a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina. En este sentido se detalló que los especialistas deberán determinar:

Si las grabaciones presentan signos de edición o manipulación.

Si el origen de los audios es genuino.

Si existe evidencia de que las voces hayan sido generadas o alteradas mediante Inteligencia Artificial (IA).

La resolución del magistrada, señala: «El objetivo es verificar si las grabaciones presentan alteraciones por IA u otros métodos técnicos».

Es necesario resaltar que los audios fueron el detonante de una investigación que actualmente cuenta con múltiples imputados por delitos de fraude al Estado, cohecho y asociación ilícita. Aunque fueron el disparador del escándalo, no fueron incorporados formalmente como prueba hasta ahora.