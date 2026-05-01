Pérfora devolvió gentilezas, ganó en El Templo y es el único líder en la Liga Federal de básquet

Tuti Ruiz confirmó que está en un gran momento y fue clave en la victoria del Verde. (Prensa Centro Español)

Los candidatos del Sur están muy marcados, pero fallan de local y ante situaciones límites. Pérfora sorprendió a Centro Español en El Templo de Plottier, le ganó por 67-65 y quedó como único líder de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Devolvió gentilezas por lo ocurrido en la primera ronda en Plaza Huincul (victoria gallega por 71-69) y ratificó la tendencia de victorias visitantes en la que también estuvo entreverado Independiente.

El Verde manda con registro de 9-1, el Torito quedó como escolta con 8-2 y el Rojo completa el podio 7-2. Ahora se viene una gran disputa por el 1, clave para las llaves de play offs, tanto locales como nacionales.

Candia manejó los hilos de Pérfora y terminó con 15 puntos. (Prensa Centro Español)

Rachas y ganancia Verde

Pérfora metió un par de ráfagas en el arranque y eso le sirvió para ganar con claridad los primeros dos parciales, por 23-14 y 19-14. Certero desde tercera dimensión, dejó en claro que venía a Plottier por todo y por eso se fue al descanso arriba por un claro 42-28.

Español sabía que debía recuperar el goleo y lo hizo en el tercer cuarto. Un parcial de 14-6 lo puso en partido (42-48) y a partir de ahí todo fue más parejo. Un triple de Emilio Sanrana le dio la primera ventaja al local y parecía que se revertía la historia, pero no. Apareció Julián Ruiz, más un oportuno doble de Lucas Mohnen para dar el golpe y lograr una gran victoria en Plottier.

Turi Ruis y Santiago Candia terminaron con 15 puntos cada uno y fueron los máximos anotadores del Verde, seguidos de Nahuel Vicentín, quien rozó do doble-doble con 11 puntos y 9 rebotes. El goleador del partido fue Emilio Santana, con 19 el dueño de casa. Juan Peral llegó hasta 13 (más 9 rebotes) y Facundo Ramadori cerró con 11.

Centro Español volverá a jugar el lunes a las 21, ante Pacífico como visitante; en tanto que Pérfora buscará mantener la cima contra Independiente de Neuquén, el sábado 9 de mayo en el Oscar Piti Claris. ¿Seguirán los impactos visitantes o habrá alegría Verde?