Hoteleros de Neuquén reclamaron por una ley de emergencia turística

Hoteleros, gastronómicos y representantes de las empresas de transporte turístico se manifestaron esta mañana en Neuquén para reclamar una ley de emergencia que ayude al sector durante la crisis.

Los anuncios para reactivar el turismo en las microrregiones del sur y el norte provincial no sirvieron para aplacar los ánimos de los empresarios, quienes aseguran que el sector ya está "agotado" y sin margen para sostener sus locales.

"No quiero ser pesimista, pero el turismo de cercanía no creo que mueva la aguja. Es una medida más social que turística. Se va a dar algo de movimiento en la gastronomía, pero no tanto en lo que son los hoteles. Es como pretender que alguien de Centenario pague por dormir en Neuquén", planteó el titular de la Asociación de Hotelería y Gastronomía de Neuquén, Gustavo Amman.

Las protestas realizadas esta mañana fueron para reclamar la sanción de una ley de emergencia turística, tanto a nivel provincial como nacional. Hubo una caravana de colectivos de empresas de servicio turístico por el centro, una intervención de hoteleros en el monumento a San Martín y se entregó un petitorio en Casa de Gobierno.

"Estamos en una situación por demás compleja que se ha hecho muy larga. La comisión de Diputados (de la Nación) aprobó un proyecto, pero es un salto al futuro. Necesitamos algo ahora", planteó Amman.

1/ 2 Una caravana de colectivos recorrió el centro de Neuquén capital. Foto: Yamil Regules. 2/ 2 En Villa La Angostura también hubo protestas por la emergencia turística. Foto: gentileza.

Los prestadores demandan que una ley "aceptable" debe contener soluciones en cuatro aspectos: el laboral, el crediticio, el tributario y el de servicios públicos.

Por ello reclaman que el Estado Nacional continúe aportando los ATP para pagar los salarios "íntegros" o que la provincia colabore con una parte. También señalan que los créditos bancarios ofrecidos tienen tasas del 24%, lo cual los convierte en inaccesibles para prestadores cuyos ingresos cayeron a cero durante la cuarentena.

"En materia tributaria todos hablan de postergación, siguen vigentes, por lo cual se siguen acumulando y en algún momento habrá que pagarlos. En cuanto al servicio público, tenemos potencias garantizadas que son buenas cuando los establecimientos funcionan normalmente, pero hoy no se puede estar pagando un concepto fijo que representa, en algunos casos, el 50% de la facturación normal", añadió el titular de la asociación.

La única discusión actual para sancionar una ley de emergencia turística es la que inició el Congreso, pues en la provincia no se avanzó en ningún proyecto. Amman evaluó que transmitieron a legisladores y al Poder Ejecutivo la situación, pero sostuvo que "no quieren comprometerse".

"Hay una decisión política con la cual estamos en desacuerdo y se lo hemos hecho saber. El MPN está quedando bastante mal con el turismo, siendo un gobierno que declama que el turismo es la segunda actividad en importancia dentro del Producto Bruto Geográfico", cuestionó.