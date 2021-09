Hoy debía haber clases en escuelas de Río Negro

Hoy debía haber clases en las escuelas rionegrinas. Hoy debía regresar la presencialidad plena a los secundarios de la provincia. Sin embargo, una medida sorpresiva del Ejecutivo corrió el día del Maestro, del sábado a hoy. Y no parece una medida acertada en un contexto que a todas luces es complicado.

No encontré respuestas cuando me pregunté si era necesario darles el día libre a los maestros cuando venimos de dos años irregulares en materia educativa.

Y no se trata de desconocer el valor de los maestros ni la entrega que pusieron en medio de la pandemia. Se trata de no hacer demagogia cuando se trata de la formación de los alumnos, que perdieron un montón de días de clases, que tuvieron una forzada educación virtual y encima cuando se decide que vuelvan a las aulas, justo el mismo día, la Provincia resuelve correr el día del Maestro.

No creo que haya más o menos reconocimiento a la tarea docente por correr el día del Maestro, pero sí creo que no terminamos de entender que la educación no puede seguir perdiendo días a costa de quedar bien con uno u otro sector. Pasó también hace poco con los porteros, a quienes la Provincia les dio su día y las escuelas funcionaron a medias.

Para la Unter, que pidió la medida, se trata de un acto de equidad.

Sin herir susceptibilidades, creo que es mucho más importante que los estudiantes no sigan perdiendo días que otorgar un asueto a los docentes.

La educación es un área de las que más sintió el impacto de la pandemia y con estas decisiones no se suma para recuperar el tiempo perdido.

Sería algo así como “sobre llovido mojado”, total ya se perdió tanto en materia educativa que un día más no parece tener demasiado significado. Pero sí lo tiene, sobre todo para la formación de los estudiantes. Y no es menor la presencialidad. Era justo el día de regreso. Mala decisión de la Provincia.