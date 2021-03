Hubo "escuelazo" en reclamo de las escuelas en Plaza Huincul

El gremio docente ATEN concretó hoy un "escuelazo" en la primaria Nº 22, que comparte su edificio con la EPA Nº 12 de Plaza Huincul porque es una de las que en peores condiciones edilicias se encuentra. En ninguno de los dos establecimientos se inició el ciclo lectivo.

Las y los docentes se congregaron en esta escuela para llevar adelante la actividad, en el contexto del paro de cinco días que el gremio docente neuquino lleva adelante.

La directora de la centenaria escuela Nº 22, Verónica Campos, explicó que en este momento en que "hablamos de condiciones y protocolos situados, el desastre también es situado. Buscamos condiciones dignas para enseñar y aprender". En este edificio, hubo problemas de filtraciones en los techos -arreglados pero con las tormentas volvió a dañarse- , y problemas en aberturas, cisterna y servicios.

"Estamos en un estado de vulnerabilidad total y necesitamos que nos traten con respeto", subrayó Campos. Desde la EPA Nº 12, se reclamó que la modalidad adultos es muy particular, y existen estudiantes que son adultos mayores, a quienes se les debe dar respuesta y acompañamiento.

Se hizo un abrazo simbólico al establecimiento

La secretaria general de la seccional local, Viviana Sandoval expresó que se es necesario mostrar a las comunidades las condiciones y la situación edilicia, las condiciones laborales y de permanencia que tienen las y los estudiantes. Al igual, que docentes.

"La situación que nos atraviesa no es solo el salario docente, sino las condiciones en esta nueva presencialidad que tendremos, en este contexto de pandemia sin las condiciones e insumos necesarios", describió.

Las vocales gremiales en el CPE, Fanny Mansilla y Marisabel Granda, al igual que Maximiliano Del Río, señalaron que la situación en la provincia es similar.

"Le llevamos el relevamiento y dijimos que 300 escuelas que no iban a poder empezar las clases. Un año después no hicieron obras, en el nivel medio y superior hay más de 100 escuelas que no están en condiciones de comenzar las clases", dijo Granda.