Las clases seguirán paralizadas en Neuquén por el conflicto salarial

Inicia la semana con la continuidad del paro docente en Neuquén y sin un principio de solución en el conflicto salarial. La medida de fuerza será, en principio, hasta mañana aunque podría extenderse de no haber una nueva propuesta. Desde el Gobierno ratificaron que lo que se ofreció era todo lo posible, por lo que la situación parece lejos de una solución.

El gremio ATEN tiene previsto sumarse a las actividades por el “paro feminista”, pero mañana realizará asambleas y plenarios, que seguramente definirán la extensión de las medidas de fuerzas.

Sobre lo que fueron las medidas de la semana pasada, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, sostuvo que la adhesión al paro superó el 90 % y que se espera que continúe igual los días previsto s para esta semana.

“Vemos que la adhesión es casi total, con muestras de la participación en toda la provincia. En cada lugar hubo movilizaciones y actividades. Se recurre a acciones locales, ante la imposibilidad de hacer provinciales por la pandemia. Son acciones muy concurridas”, remarcó Guagliardo.

Por ahora no se visualiza una nueva convocatoria y no trascendenció un nuevo llamado que pueda destrabar la situación. El propio gobernador Omar Gutiérrez cerró la puerta a un nuevo ofrecimiento. Dijo que lo propuesto “es el paraguas hasta el mes de junio” y afirmó que los incrementos que pretende ATEN es “impagable”. “No nos van llevar a ofertar algo que no podemos cumplir”, ratificó en declaraciones radiales.

Desde la Provincia se ha reiterado que se puso “todo lo que tenía sobre la mesa”. Indicaron que se trata de un aumento del 26%, con un 12% que impacta sobre el sueldo básico. Más una bonificación extraordinaria de 5 mil pesos para la segunda quincena de marzo. A este monto se agrega una suba de 1.000 pesos de bolsillo para los cargos iniciales, una suma de 3.500 pesos, un adicional por conectividad de 710 pesos y un reconocimiento del aumento acordado por la paritaria nacional para el incentivo docente.

“No se puede pensar que un 20% se resuelve un problema que tiene un 36% acumulado del año pasado, más la inflación que lleva este año. Entendemos que eso es lo que el gobernador debe revisar y hacer los esfuerzos máximos para llevar una propuesta a una mesa de negociación que pueda ser evaluada como favorable en las asambleas”, afirmó Guagliardo.

“Sino no hay propuesta vamos a continuar. No tenemos cómo resolverlo sino hay una respuesta superadora del gobierno”, afirmó.

¿Escuelas en condiciones?

Para el gremio hay otro puntos que están sin resolver y que aún sin el paro impediría que la mayoría de los estudiantes regresen a las aulas. Según un relevamiento de ATEN, de un total de 425 escuelas, 142 instituciones educativas de nivel Inicial, Primario y Especial (33.41%) no podrían comenzar las clases presenciales por motivos como infraestructura, falta de auxiliares y mantenimiento, entre otros. En el Nivel Medio y Superior ocurre en 100 de 138 instituciones, señalaron desde el gremio.

Ruth Flutsch, vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, reconoció la semana pasada que por demoras en algunos trabajos habían escuelas que no estaban todavía en condiciones de volver a la presencialidad, pero el número que indicó está lejos del que se afirmó desde ATEN. “No son más de 18 escuelas”, sostuvo.