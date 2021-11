Hubo reunión en Hiroki, con más desconfianzas que acuerdos por el paseo de la Confluencia en Neuquén

Las vecinas del sector de Confluencia exigieron, otra vez, la mensura de la zona protegida de Hiroki en la reunión que se llevó a cabo con las áreas de Obras Públicas e infraestructura, a cargo del paseo costero en el encuentro del Limay con el río Neuquén.

En el encuentro también hubo personal de la empresa que tiene las máquinas paradas y de Medio Ambiente, aunque se aclaró que «las obras están a cargo de infraestructura, nosotros vamos por la mirada ambiental del proyecto». Participaron integrantes de la vecinal y vecinas que frenaron la tala en el sector costero.

Las vecinas volvieron a pedir la remediación del área desmontada y solicitaron un nuevo estudio de impacto ambiental para la obra, que sea realizado por la UNCo.

El paseo de la Confluencia fue adjudicado a una UTE por más de 425 millones de pesos, de los cuales la etapa de 187 millones (que involucra la senda vehicular) es la que sigue en marcha. Más de una hora y media duró el encuentro que se hizo en la zona de carteles: uno que indica el fin de la vía vehicular, otro que señala que se hará una senda vehicular y el cartel restituido por orden judicial (parte de la polémica porque se reinstaló con una diferencia de 700 metros) donde se señalaba el ingreso a la península de Hiroki.

“Querían hacer un recorrido con los vecinos y vecinas por donde irá la bicisenda, pero los detuvimos cuando sacaron los croquis. Para ellos el área protegida arranca en la zona que no es privada, para nosotros arranca en Obrero Argentino, donde siempre comenzó la península», dijo Sandra Morán.

Las vecinas cuestionaron que no se hubiera convocado a la Defensoría de Pueblo y sospecharon que los funcionarios buscaban “decir que con esta reunión, había consentimiento de los vecinos para seguir la obra. Hay un amparo en la justicia y deben responder lo que se está pidiendo. No queremos que se nos use para convalidar que están trabajando en un lugar que es protegido y sin mensura”, indicó Morán.

Según el subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, la reunión ratificó la decisión de la municipalidad de hacer la intervención en Hiroki de manera participativa, destacó que hubo el pedido de hacer las mensuras y se reprogramó una nueva reunión, pero sin fecha.

“El pedido es simple: queremos que en cada reunión se invite a la Defensoría porque no queremos hacer reuniones que se tomen como acuerdos paralelos al amparo que está en vigencia; queremos la mensura del área protegida en la que están interviniendo con simples croquis donde ellos nos marcan qué parte es privada y que parte no, y que hagan la remediación de lo que desmontaron”, agregó.

Morán dijo que los funcionarios aseguraron que todo el sector privado de Hiroki estaba mensurado y con escrituras “pero hasta ahora es todo palabras, estamos cansados de vueltas, nos invitaron a explicar en el Deliberante, pero las respuestas son las mismas; no vamos a avanzar si no tienen estos puntos”, insistió. El sector con trabajos paralizado tiene obras adjudicadas por más de 200 millones de pesos disponibles desde Nación. El contrato que firmó el intendente Mariano Gaido con Nación, estipula que la paralización podría caducar la obra y que es responsabilidad de la comuna

La vecina destacó que el municipio envió al Deliberante la propuesta de continuidad de las obras que hasta ahora llegan a la costa del Limay, pero río arriba del Neuquén “nosotros no queremos convalidar otras acciones mientras el amparo sigue en vigencia, si quieren construir torres, anfiteatros, miradores tienen que desmontar y todos queremos cuidar el medio ambiente”, sostuvo.