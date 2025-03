Primer Óscar para Brasil con «Aún estoy aquí»: Conan, Gaza y Gene Hackman, los momentos clave de la noche

Brasil conquistó el primer Óscar de su historia este domingo en Hollywood con «Aún estoy aquí», un drama sobre la desaparición del exdiputado Rubens Paiva durante la dictadura militar que triunfó como mejor película internacional.

La cinta dirigida por Walter Salles venció en la codiciada categoría a «Emilia Pérez» (Francia), «The Girl with the Needle» (Dinamarca), «The Seed of the Sacred Fig» (Alemania) y «Flow» (Letonia).

Conan, Gaza y Gene Hackman, los momentos clave de los premios Óscar

Entre el triunfo de «Anora» y la relativa decepción de «Emilia Pérez», la 97ª ceremonia de los Premios Óscar en Hollywood tuvo brillo, humor y algunos guiños políticos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Estos son algunos de los momentos más destacados de la noche:

Nuevo anfitrión

Conan O’Brien, presentador por primera vez, se mantuvo ligero, con su habitual mezcla de bromas y agudeza.

En su apertura pregrabada, un trabajador golpeaba la puerta de su camerino, instando al pelirrojo a que se apresure a subir al escenario.

Dentro del camerino, O’Brien salía del cuerpo yacente de Demi Moore, en una parodia de la película de terror corporal «La sustancia», en la que una envejecida Moore toma una droga fuera de mercado para intentar recuperar su juventud, con consecuencias nefastas.

Después de examinarse en el espejo -y aparentemente satisfecho con lo que veía-, el cómico volvió a sumergirse en el cuerpo de Moore para buscar su zapato perdido.

«Eso fue raro», dijo al aparecer en el escenario.

«Sí, incómodo. Me faltan las llaves del auto».

Gaza

Después de que en años anteriores el presentador Jimmy Kimmel arremetiera contra el presidente Donald Trump, la edición de 2025 de los Óscar parecía destinada a ser una velada en gran medida libre de política, hasta que «No Other Land» ganó el premio al largometraje documental.

La película, realizada por palestinos e israelíes, sigue al joven palestino Basel Adra registrando la destrucción gradual de su tierra natal, a medida que los soldados israelíes derriban casas y desalojan a quienes viven allí.

La conmovedora historia contrasta sus luchas con las libertades de las que disfruta el periodista judío israelí Yuval Abraham.

Al aceptar el premio, Abraham criticó la «atroz destrucción de Gaza y su pueblo» e instó a la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes capturados desde el 7 de octubre de 2023 durante el ataque del movimiento islamista Hamás.

Además pidió que Israel y los palestinos recorran «un camino diferente, una solución política sin la supremacía étnica, con derechos humanos para nuestros dos pueblos».

«Tengo que decirlo mientras estoy aquí, la política exterior de este país está ayudando a bloquear ese camino».

Gene Hackman

Morgan Freeman lideró un tributo a Gene Hackman, cuyo cuerpo y el de su esposa fueron hallados en su residencia en Nuevo México esta semana, en un caso que para la policía ocurrió en circunstancias lo «suficientemente sospechosas» para investigar.

«Esta semana nuestra comunidad perdió un gigante y yo un querido amigo», dijo Freeman sobre Hackman, quien tenía 95 años y ganó dos veces el Óscar.

«Como cualquiera que haya compartido una escena con él, aprendí que él era un intérprete generoso y un hombre cuyos dones mejoraban el trabajo de cualquiera», expresó.

«Ganó dos Óscar pero más importante, él ganó el corazón de los amantes del cine en todo el mundo».

Hacerlo por los hijos

Al recoger su premio a mejor actor de reparto, Kieran Culkin dijo que había estado a punto de rechazar «Un dolor real» porque no quería alejarse de sus hijos para rodarla en el extranjero.

Pero si fue difícil dejar a sus dos hijos, Culkin reveló que pronto podría tener más porque, previo a la ceremonia de los Óscar, su esposa aceptó tener un tercer hijo si obtenía un premio.

«Resulta que ella dijo eso porque no creía que iba a ganar», contó. «Después del show estábamos caminando por el estacionamiento. Ella sostenía el Emmy … y dice ‘Dios mío, dije eso. Creo que te debo un tercer hijo'».

Culkin le confesó entonces que en realidad quería cuatro.

«Ella dijo, ‘te daré un cuarto hijo cuando ganes un Óscar’. Le extendí mi mano, y ella la estrecho», contó.

«Y no he sacado el tema ni una sola vez, hasta ahora».

James Bond

La ceremonia rindió tributo al espía más querido de Hollywood, James Bond, pocos días después de que sus productores de larga data, Barabara Broccoli y Michael Wilson, cedieron el control creativo de la película a Amazon.

La exchica Bond, Halle Berry, presentó un segmento en el que se mostraron videos de los actores que encarnaron al super espía, de Sean Connery a Daniel Craig.

A continuación, un montaje del tipo de acrobacias de alto octanaje que caracterizan a la franquicia más duradera y exitosa de la historia del cine.

Las estrellas musicales Lisa, Doja Cat y Raye se turnaron para interpretar temas de películas pasadas: «Vive y deja morir», «Diamantes para siempre» y «Skyfall».