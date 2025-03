Kieran Culkin ganó el Óscar a mejor actor de reparto: «No tengo ni idea…»

Kieran Culkin cerró un año notable al ganar el Óscar al mejor actor de reparto por su trabajo en «Un dolor real», una mirada agridulce a la familia, amistades y la pérdida judía derivada del Holocausto.

Culkin, de 42 años y quien era el favorito durante toda la temporada de premios de Hollywood, superó a Yura Borisov («Anora»), Edward Norton («Un completo desconocido»), Guy Pearce («El Brutalista») y Jeremy Strong («El aprendiz»).

Kieran Culkin y el éxito de Succession en HBO

Desde enero de 2024, Culkin ganó un Emmy por la última temporada del drama familiar de medios de HBO «Succession» – en la que protagonizó junto a Strong – y muchos otros galardones por este papel cinematográfico, incluyendo un Globo de Oro, el premio da la Crítica Cinematográfica y un británico BAFTA.

«No tengo ni idea de cómo llegué hasta aquí«, dijo Culkin al recibir la estatuilla. «Llevo actuando toda mi vida. Ha sido sólo una parte de lo que hago», agregó el actor, que agradeció especialmente a Jesse Eisenberg, director y su coestrella en «Un dolor real».

La cinta sigue a los primos distanciados Benji (Culkin) y Dave (Eisenberg, quien también escribió y dirigió la película) mientras realizan un llamado tour de herencia en Polonia para aprender más sobre la vida temprana de su abuela, quien sobrevivió al Holocausto.

El espíritu libre de Benji ha estado algo perdido desde que murió la abuela y espera reavivar su amistad de la infancia con David, un neurótico neoyorquino con una pareja, un hijo y 1.000 preocupaciones.

La actuación de Culkin es tanto sutil como llamativa, ya que Benji oscila entre mostrarse sentimental y considerado a explosivo y desequilibrado.

La relación de la pareja de primos se desarrolla en el trasfondo de un campo de concentración y salidas con sus compañeros de gira.

«Era un guión tan apretado y maravilloso que no necesitaba hacer tareas porque no había huecos que llenar», dijo Culkin al New York Times en una entrevista de diciembre.

«Solo quería aparecer y no ensayar y no pensar en ello porque el personaje es espontáneo y sorprendente».

Eisenberg dijo a USA Today que eligió a Culkin, quien no es judío, después de que su hermana leyera el guión y sugiriera que el actor era el adecuado.

Culkin aportó su «energía inusual» y «gran sentido del tiempo e inteligencia» al rodaje, dijo Eisenberg el mes pasado en una entrevista en París.

Con información de AFP