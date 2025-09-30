ESCUCHÁ RN RADIO
Combustibles en Mendoza: cuál es el precio de la nafta y el gasoil hoy martes 30 de septiembre de 2025

Conocé cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de Mendoza.

Redacción

Por Redacción

Seguir la evolución de los precios de la nafta y el gasoil puede ser un dolor de cabeza para los consumidores a lo largo y ancho del país. Conocé cómo quedaron los valores de los combustibles en las estaciones de servicio de Mendoza.

Los datos son oficiales de la secretaría de Energía de Nación y corresponden a las estaciones de servicio de YPF de la ciudad.

Combustibles: los precios de la nafta y gasoil en Mendoza:

Nafta: $1185.00

Nafta Premium: $1388.00

Gasoil: $1244.00

Gasoil Premium: $1375.00

También podés ingresar a nuestro mapa georeferenciado con los precios de las naftas actualizados en todo el país: ACÁ


Aumento de Combustibles

Gasoil

Mendoza

Naftas

YPF

