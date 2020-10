Ibuprofeno, no habilitado

Según sostienen algunos especialistas, como efecto del covid-19 se estarían registrando alteraciones y cambios en las costumbres y en las actitudes de las personas. El aislamiento, los temores y la incertidumbre por la acción de la pandemia producen altos costos sociales.

Tal vez en estos antecedentes se expliquen algunas actitudes de funcionarios políticos que parecen estar desbordados por las circunstancias y usando sus cargos asumen actitudes o formulan propuestas que en lugar de ayudar generan más confusión en un momento en que la sociedad necesita más que nunca claridad.

Un ejemplo de lo que decimos lo ofrece la diputada Maztkin con su reclamo a la gobernadora Carreras para que se aplique en los hospitales rionegrinos el ibuprofeno inhalado para uso compasivo. La propuesta de la diputada configura un hecho de gravedad, ya que la droga mencionada no tiene habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) que es la que debe autorizar su uso, por lo que esa droga es ilegal.

Sobre el particular Anmat emitió hace varios días un comunicado oficial en el que “reitera que no se ha iniciado ningún trámite legal para la evaluación del protocolo de estudio de farmacología clínica del producto Luarprofeno (ibuprofeno inhalatorio). Por ende, hasta tanto se cumplimente con este procedimiento, este organismo no puede expedirse y/o tomar decisiones al respecto”.

Si la autora de esta propuesta fuera una ciudadana común preocupada por los efectos del virus podría entenderse su ignorancia en el tema , pero ese desconocimiento no es aceptable cuando se trata de una diputada nacional que está obligada a conocer las normas legales sobre todo en una cuestión tan sensible y trascendente como es la salud pública .

Carlos Segovia

DNI 7.304.06

Cipolletti