Idea para las compañías de celulares

Neuquén

Estimo que sería conveniente para ayudar a combatir la pandemia que todas las compañías telefónicas que operan en nuestro país les indiquen a diario a todos sus clientes cómo cuidarse y cuidar a los demás, con simples pero efectivas consignas, y que si el usuario no las cumple simplemente no pueda usar su celular.



Ejemplo: una o dos o tres veces por día ponerles consignas con múltiples choice:

* Debo salir o quedarme en casa.

* Me tengo que lavar las manos varias veces al día o con una sola alcanza.

* Tengo que mantener un metro de distancia con otra persona o puedo estar cerca.

* Debo ventilar seguido mi casa o mantener cerrado.

* Puedo circular sin autorización libremente o me pueden iniciar causa penal.

* Puedo toser y estornudar libremente o debo cubrir con el pliego del brazo.



Así como estas, todas las consignas que por todos los medios de difunden a diario, pero que evidentemente no alcanzan pues muchísima gente incumple con lo recomendado: salen sin autorización, se reúnen en grupos a tomar algo en las plazas, etc, etc.



Creo que esto sería tremendamente efectivo pues todo el mundo tiene celulares y con todas las advertencias. Si desea usar su celu debe contestar correctamente las consignas de lo contrario queda sin poder usarlo. Ojalá se pueda tecnológicamente implementar para los distraídos de siempre y de paso ayudar muchísimo a seguirnos cuidando.



Hernán Caire

DNI 5.262.288