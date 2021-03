Cómo fue el paso de Alberto Fernández por la Comarca Andina arrasada por los incendios

El presidente no pudo calmar a los que pedían que no se reflotara la megaminería. Foto: Marcelo Martínez

Con la tierra arrasada por los incendios forestales aún caliente, el presidente Alberto Fernández aterrizó ayer a las 11.14 con su comitiva, en Lago Puelo. Fue una visita presidencial exprés. Turbulenta.

Firmó a las apuradas los convenios que garantizaron una asistencia de más de 700 millones de pesos para paliar los enormes daños que causaron los incendios forestales, que ocurrieron el martes último. Como parte del paquete de compromisos asumidos, prometió la adquisición de 364 viviendas transitorias de construcción liviana de rápida ejecución. Será una inversión de 345,8 millones de pesos, que se implementará de manera directa con los municipios afectados, según se anunció oficialmente.

Sin embargo, no pudo hacer la recorrida que se había anunciado por lugares devastados por el fuego. Se tuvo que conformar con observar el desastre desde el aire. Sobre la tierra, el clima estaba muy complicado.

Fernández no alcanzó a estar ni una hora en Lago Puelo. Y tuvo que retirarse, urgido, en el helicóptero de la Presidencia, con su comitiva, tras las agresiones de manifestantes antiminería que no le permitieron desarrollar las actividades previstas. También, repudiaron al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que huyó de Lago Puelo en otro helicóptero, comentaron fuentes municipales.

Fue una jornada caliente. Caótica. En el gobierno municipal de Lago Puelo estaban entusiasmados con la primera visita del Presidente. Habían preparado todo para que sea un hecho positivo dentro de la enorme desolación que dejaron los incendios forestales, que todavía no están controlados. Ayer, se volvieron a observar columnas de humo en algunos sectores de la Comarca Andina, sobre todo, en el sector conocido como El Pedregoso.

1/ 3 El presidente llegó de buen humor; la gente aguardaba detrás de un alambrado. Foto: Marcelo Martinez

Fernández había llegado de buen humor. Apenas bajó del helicóptero, que había aterrizado sobre el césped impecable de la cancha de fútbol, saludó a Arcioni, al intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, y de El Hoyo, Pol Huisman, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

En el exterior, colgados del alambrado perimetral de la cancha había militantes peronistas y antiminería, que se habían concentrado desde las 10.

“¡Vamos Alberto!”, gritaban algunas mujeres del Movimiento Evita de Lago Puelo. “¿Dónde están los aviones hidrantes?”, recriminaba, indignado, un hombre. “¡Vendido hijo de puta!”, le gritaban a Arcioni. Entre los manifestantes recordaban ayer que Arcioni había llegado al poder con un discurso contra las mineras y ahora las “apoya”. Además, le recriminan la enorme crisis que vive la provincia, con los estatales que cobran los salarios atrasados en forma permanente.

El Presidente subió a una combi de Parques Nacionales, con la primera dama Fabiola Yáñez, Arcioni y los intendentes. Una camioneta de la Policía Federal abría el paso.

Los manifestantes antiminería se abalanzaron sobre las camionetas, con gritos e insultos e intentaron impedir que avanzaran. Los pocos policías que había trataban de contenerlos. El Presidente abrió la ventanilla y trató de calmar a las personas más exaltadas. Era imposible.

1/ 3 Los manifestantes antiminería reclamaron ante la legada del presidente. Foto: Marcelo Martinez

Algunas personas golpeaban la camioneta. Tras varios forcejeos entre policías y manifestantes, las dos camionetas pudieron salir y avanzaron por una avenida.

Todo ocurrió a metros de la Escuela Primaria 108, donde estaba todo preparado para que se hiciera el acto de firma de convenios entre Nación y los municipios.

Cuando se retiró la comitiva presidencial, los ánimos quedaron caldeados. Alrededor de 300 manifestantes que rechazan la minería se congregaron frente al acceso a la escuela. Estaban dispuestos a esperar el regreso del Presidente y de Arcioni, que habían ido a efectuar supuestamente la recorrida por zonas arrasadas por las llamas.

Frente a la escuela, también se concentró un grupo de robustos militantes de la Uocra, identificado con sindicalista Gerardo Martínez. Allí, cantaron con bombos, trompetas y redoblantes.

El duelo de cánticos fue el prólogo de la violencia. “¡Vecino, vecina, cuando le falte el agua no va a estar el Presidente!”, “¡El agua no se vende, se defiende!” y “¡No es no!”, gritaban los antiminería. “¡Vamos a correr a todos estos traidores!”, contestaban los muchachos de la Uocra.

Después, comenzaron los insultos y los más enfurecidos se trenzaron a golpes. Hubo corridas, gritos, amenazas. Después de unos minutos, hubo más golpes de puño y enfrentamientos.

Minutos después del mediodía, los manifestantes antiminería se retiraron y marcharon por la avenida Los Notros. Nadie informó que el Presidente, con los ministros, el gobernador y los intendentes se había reunido en la Casa de la Cultura municipal para analizar la situación en la zona y firmar los convenios. Optaron por hacer todo en ese espacio por razones de seguridad. Pero nadie informó de los cambios de planes.

Los manifestantes marcharon hasta ese lugar. Y cuando Fernández dialogaba en una conferencia de prensa improvisada solo para medios nacionales, la seguridad presidencial entendió que era el momento de emprender la retirada. El Presidente cortó la conferencia, cuando los manifestantes golpeaban los vidrios del edificio.

La comitiva oficial subió a la camioneta de Parques Nacionales y cuando quiso irse, los manifestantes le cerraron el paso. Allí se desató el caos. Gritos, empujones, insultos. Cuando la camioneta se marchaba, algunos de los manifestantes lanzaron piedras y destruyeron los vidrios de las puertas traseras.

1/ 3 Los manifestantes antiminería se abalanzaron sobre las camionetas, con gritos e insultos e intentaron impedir que avanzaran. Foto: Marcelo Martinez

Minutos después, Fernández se marchaba en el helicóptero de Lago Puelo. En el gimnasio de la Escuela 108 comenzaron a desarmar todo. A esa altura nadie entendía qué había pasado. Muchos habitantes de Lago Puelo quedaron con el gusto amargo de que serían noticia a nivel nacional por la violencia, cuando las prioridades son otras.

El vuelo rasante de un avión hidrante advirtió que los focos estaban solo aplacados. Aún falta mucho trabajo para apagarlos. Mientras, los habitantes de Lago Puelo, El Hoyo, Cholila y El Maitén ruegan que la temperatura no reactive el fuego.

Lo que dijo el Presidente en Lago Puelo

“Vine simplemente a escuchar a la gente, a ponerme a disposición, a trabajar con todos para que esto se resuelva rápidamente”, explicó ayer el presidente Alberto Fernández en un breve contacto exclusivo con medios nacionales.

Es que solo los medios nacionales fueron alertados de que todo el cronograma de actividades se había cambiado por las manifestaciones.

“Necesitamos que la gente tenga dónde vivir, ver cómo recuperar el trabajo de mucha gente, realizar las obras de infraestructura que han quedado dañadas luz, agua, gas. Por eso, el ministro de Obras Públicas (Gabriel Katopodis) está acá conmigo”, afirmó Fernández.

“Estamos acá para trabajar todos juntos: el gobierno nacional, los gobiernos nacionales y el gobierno provincial. La única preocupación que tenemos es quitarle a los argentinos la situación de angustia que están viviendo”. Alberto Fernández, presidente.

“Hay 500 millones de pesos de ATN, 350 millones de obras para viviendas, 180 millones para obra pública”, anunció.

También, aseguró que Desarrollo Social de Nación estaba mandando alimentos, “las cosas que la gente está necesitando en la situación de precariedad en la que han quedado”.

Dijo que el Anses implementó “asignaciones especiales para los jubilados, para los que cobran pensiones, las que cobran asignación universal por hijos, a las mujeres embarazadas”. Afirmó que es una “suma adicional para tratar de arreglar el mal trance que están pasando”.

Cuando se le preguntó por el reclamo de los manifestantes antiminería, el Presidente respondió: “Están más preocupados por el tema de la minería que otra cosa, pero es un tema que deben resolver los chubutenses. No es un tema nuestro. Conozco perfectamente bien las dos miradas que hay en Chubut. Pero no es un tema mío, es un tema que deben resolver los chubutenses”.

Sobre el origen de los incendios, el Presidente dijo que si hay algún responsable “hay que encontrarlo y castigarlo con toda severidad porque el daño que ha hecho es increíble”.

Los compromisos:

-El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat firmó un convenio en el marco del Programa Casa Propia - Construir Futuro para la adquisición de 364 viviendas transitorias, con una inversión de 345,8 millones de pesos, que se implementará de manera directa con los municipios afectados.

- El Ministerio de Obras Públicas anunció 170 millones de pesos en obras de infraestructura y obras de agua y energía en las áreas afectadas. En los municipios de Lago Puelo, El Hoyo, Cholila, El Maitén y Epuyén, el ENHOSA inició las gestiones para avanzar, ante el contexto de emergencia, en el desarrollo de la red de agua potable, mientras que el Plan Argentina Hace contempla el financiamiento de proyectos de equipamiento urbano.

-La ANSES dispuso que las personas beneficiarias de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, es decir 14.400 pesos, mientras que durante un mes se duplicará el monto de las asignaciones Universal por Hijo, Universal por Embarazo y familiares contributivas, y de pasivos, así como el valor del seguro de desempleo. Estas medidas beneficiarán a 6.774 personas y requerirán una inversión de 57,23 millones de pesos.

-El Ministerio del Interior dispuso el envío de 200 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional para asistir a las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42: Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y El Hoyo.

-El Ministerio de Desarrollo Social enviará a los damnificados 5.000 kilos de alimentos, 200 sábanas de una plaza, 100 mudas de ropa en talles variados, 250 paquetes de bolsas de consorcio, 2.000 pañales, 50 rollos de membrana, 50 rollos de nylon, 100 chapas, 150 colchones de una plaza y 200 frazadas, entre otros elementos de primera necesidad.