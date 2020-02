Ignacio Cruz invita a pensar la música en vivo de otro modo

Talento, compresión global de la música, poder entender cada región en su particularidad, es la propuesta de Ignacio Cruz, el multiinstrumentista, productor musical y digital, técnico de grabación, compositor (tiene tres discos) y docente que el viernes próximo brindará el workshop “Live sets” en el CC Distrito de Roca. En diálogo con Río Negro el integrante de Pommez Internacional, junto a Juan Ibarlucía, habló de sobre su trabajo antes de su arribo al Valle.

P- Entre todos los instrumentos que te convierten en “multiinstrumentista” ¿Cuál elegís?

R- Si bien probablemente el piano y la guitarra fueron siempre instrumentos principales para mí, trato de darle a cada instrumento un lugar distinto, una función particular que me permita construir un vínculo especial para establecer un diálogo musical. Muchas veces pensamos los instrumentos como herramientas, pero creo que la clave es que no los dominemos ni que nos dominen, sino poder generar un ida y vuelta, una conversación entre uno y el instrumento.

P- ¿Qué conclusión podés sacar hasta ahora sobre el recorrido que hiciste en varios escenarios de distintos países?

R- Viajar y conocer otros lugares y culturas es para mí una forma inigualable de crecer y conocerse. Si encima podés hacerlo a través de lo que te gusta hacer (en mi caso la música), es realmente un privilegio increíble. Me parece particularmente interesante ver la diferencia de cómo se comportan los públicos y el lugar que se le da a la música en cada región. Trato también de conectar con los artistas locales cuando viajo y de aprender de su visión y sus tradiciones. Creo que inevitablemente eso termina nutriendo tu obra. Cuanto más viajo, más entiendo también lo importante que es generar una escena a nivel regional para que ser músico en Sudamérica se vuelva más sustentable. Estamos lejos de muchos centros de consumo cultural mundiales y tenemos que empoderar nuestras escenas locales y regionales conectándolas. Necesitamos algo así como un Mercosur cultural.

Juan Ibarlucía (der) integra Pommez Internacional junto a Cruz.

P- ¿Es difícil viajar de a dos y componer juntos?

R- Pommez Internacional siempre fue un proyecto cambiante y, si bien ahora somos dos, antes fuimos tres, cuatro y hasta seis. Juan Ibarlucía y yo somos los que componemos y hacemos la música, obviamente tocando los dos solos todo se vuelve más intenso. Intentamos darnos espacio para que cada uno no se harte del otro y poder aprovechar los momentos comunes para explotar el cruce de nuestras creatividades.

P- ¿Cuál es la dificultad principal del taller que venís a dictar?

R- La mayoría de las veces los y las participantes vienen buscando respuestas y con preguntas técnicas específicas. Hay lugar para eso, pero lo más difícil es hacerles entender que cuanto más uno se cuestiona la forma en que hace las cosas, se encuentra con más preguntas que respuestas. Intento usar el espacio para abrir canales de reflexión sobre qué implica tocar música en vivo en una época en la que la tecnología parece atentar contra la interpretación y favorecer la normalización de los conciertos. Si se arma el debate, el taller fue exitoso.

P- ¿Cómo se puede interpretar la música digital?

R- Hay tantas formas como artistas y temas. Las herramientas son muy variadas y creo que la riqueza de los shows reside en cómo cada artista entiende su obra y piensa lo que quiere transmitir en vivo. Si pensamos la tecnología (digital y analógica) como aliada para lograr lo que queremos hacer, los límites son casi infinitos. Creo que festivales como MUTEK son buenos espacios para ver ejemplos concretos de distintas formas de pensar la música electrónica en vivo, pero hoy en día cada vez hay más electrónica en otras músicas y está pregunta se abre a muchos otros géneros. Me parece que el primer paso es darle rienda suelta a la imaginación y después pensar qué necesitamos para poder tocar lo que imaginamos.

P- ¿Cómo está organizado el taller?

R- Es un encuentro de 4 horas en el que vamos a ver distintos ejemplos de sets de instrumentos y sesiones de Ableton Live que armé para mí y otros artistas y voy a explicar cómo pensé cada caso, qué se buscaba y con qué dificultades y soluciones nos encontramos. Durante el taller busco un diálogo y debate abierto con los participantes y al final hacemos un cierre colectivo.

P- ¿Cómo fue el trabajo junto con artistas como Wos y demás? ¿Que sean globales hace la diferencia? ¿Es diferente el trabajo junto con los artistas locales?

R- En 2016 empecé a llevar el conocimiento que desarrollé armando mis propios sets a otros proyectos que me convocaron para ayudarlos a pensar su show. Primero trabajé con varios artistas y grupos, entre ellos a Fenna Frei, Octafonic y Bándalos Chinos. Hace un año me contactó Ca7riel para ayudarlo con la parte de electrónica de su show en vivo y empecé a cubrir un rol de operador en vivo además de armar los sets. A través de él lo conocí a Wos en agosto y me sumé a su equipo. Es un rol interesante porque me pone en un lugar más técnico, pero también me permite proponer cuestiones sonoras e interpretativas para un show, aunque no estoy tocando. Es un lugar extraño entre un rol técnico y uno artístico. Este trabajo no está tan desarrollado en la Argentina y es cada vez más necesario.

Pommez Internacional

Es un proyecto colectivo fundado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2010.

Actualmente lo integran los músicos Juan Ibarlucía e Ignacio Cruz.

Fue nombrado Mejor Artista Joven (2010) por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y declarado de interés cultural por la Cancillería de la Nación en dos giras internacionales consecutivas en 2014 y 2015.

Editó los discos “Contraluz contraataque” (2010), “Buenas noches América” (2013) y “Canto serpiente (2016).

El workshop

El workshop “Live sets” se dictará mañana, a las 15, en CC Distrito (avenida Roca 502), de General Roca.