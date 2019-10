Imponen pena de dos años por encubrir el femicidio de Delia Aguado

El dueño de la casa en la que vivía Delia Aguado junto a sus tres hijos fue condenado a dos años de prisión por el delito de encubrimiento. Se lo encontró responsable de haber proporcionado información falsa durante la investigación por el femicidio de la joven de 32 años por el que fue declarado culpable quien era su esposo, Diego Tolaba.

El hombre de 77 años le alquilaba una parte de su propiedad. Prácticamente convivían, ya que la familia no tenía un ingreso autónomo a la vivienda.

El cuerpo de Delia fue hallado el 30 de noviembre de 2018 en el balneario Sandra Canale. Según la autopsia fue golpeada y asfixiada. Ese día, a las 13 horas, aproximadamente, el hombre fue entrevistado. De acuerdo a la fiscalía “brindó información falsa intentando desviar con ello el curso de la pesquisa y así beneficiar” a Tolaba. Dijo que la pareja había salido en el auto, que Tolaba regresó solo, entre diez y quince minutos después, y que la joven se fue en el vehículo. Aseguró que lo había “notado tranquilo”. En cuanto a la relación manifestó que no había discusiones entre ellos, que estaban bien, y que se mudarían juntos a un sitio más grande.

Durante el juicio se reveló que Tolaba no retornó de inmediato. También que Delia no conducía sola, ya que hacía poco había obtenido su licencia. Que peleaban frecuentemente y que él ejercía violencia machista: llevaba un control exhaustivo tanto de su dinero como de su celular y vestimenta. Además estaban separados hacía por lo menos seis meses y la víctima estaba buscando alquiler para mudarse con sus hijos.

Ayer hubo una audiencia en la que el juez de Garantías, Mauricio Zabala, homologó el acuerdo entre las partes. El hombre se declaró responsable de este hecho y de otro, de instancia privada. Se le impuso una pena de ejecución condicional y reglas de conducta: mantener el domicilio, comparecer ante la dirección de Población Judicializada y la prohibición de acercamiento a los tres niños por el plazo de cuatro años.

Celina Fernández, la abogada que actuó como querellante en la causa por el femicidio, manifestó que las hermanas de Delia fueron informadas del acuerdo posteriormente y no se las consultó. “Ella no era querellante (en este caso) pero el estatus de querellante te da participación en el legajo judicial, no te quita el rol de víctima. Por ahí el acuerdo era la mejor alternativa, el tema es que no les dieron participación”, remarcó. Agregó que se sí se le avisó a la tutora de los chicos por pedido de la defensa. En cuanto a las reglas de conducta mencionó que no fueron consideras otras más adecuadas al tipo de delitos, por ejemplo, un tratamiento psicológico.