Importación de gas: un contrato con cláusulas leoninas

El contrato firmado entre Argentina y Bolivia en octubre de 2006 contemplaba condiciones de equilibrio entre el comprador y el vendedor, pero el texto fue modificado y Argentina aceptó condiciones leoninas.

En el texto original se fijó que si Argentina no tomaba todo el gas disponible por el contrato de todas formas debía pagarlo. Y lo mismo ocurría con Bolivia si no cumplía con entregar el volumen signado. Este equilibrio en las exigencias de las partes fue el que llevó a que no se contemple la aplicación de otro tipo de multas.

Pero en la primera adenda del contrato, firmada en marzo de 2010 por Exequiel Espinosa (titular de Enarsa) y Julio De Vido (ministro de Planificación), se cambiaron los requisitos y las exigencias recayeron sobre Argentina.

En el caso de que Bolivia no entregara todo el gas acordado solo tendrá que responder por el 15% del volumen, es decir que con una caída de el 85% en los envíos no tenía ningún tipo de penalización. Mientras que Argentina sí debe abonar el 100% del gas, lo consuma o no.

Pero además se incorporó en esta primera adenda la aplicación de una multa del 3% del volumen máximo contratado ante un eventual incumplimiento.

Estas cláusulas leoninas para los intereses argentinos siguen vigentes al día de hoy, dado que no fueron modificadas en la última renegociación.

El verano pasado se firmó la cuarta adenda del contrato.

En la última adenda, la cuarta del contrato, se estableció una cláusula especial que fija que si Argentina demanda más gas de lo pautado como máximo se deberá entregar un avión Pampa III de fabricación nacional.

Esta situación eventual ya sucedió pero la entrega del avión está frenada dado que se trata de tecnología israelita y desde ese país se niegan a entregarles, lo que es en la práctica, un avión de entrenamiento militar al actual gobierno boliviano.