Impotencia, impotencia

NEUQUÉN

Este sábado ocupantes ilegales entraron a la chacra de la familia Tarifa en Allen. Esa chacra es el fruto del esfuerzo y sacrificio por más de 100 años de Don José Tarifa, su hijo ‘Pepe’, su esposa Lila y sus cuatro hijas: Vivian, Mariela, Betty y Marinés. Su nieta Loly es ingeniera agrónoma, especializada. Y como muchas familias de chacareros, han soportado las distintas crisis económicas tratando de mantener siempre su legado.



Tuvieron que sufrir vergüenza e impotencia, por tener que enfrentar a estos ocupantes ilegales que se metieron adentro de su chacra y pusieron postes con la intención de apropiarse ilegalmente de una parcela y ponerle su nombre. ¿Quién repara ese daño físico, económico y emocional que sufren los propietarios? Tenemos un Estado ausente que no hace respetar el derecho de propiedad privada establecido en la Constitución Nacional.



¿Por qué la Intendenta de Allen no protege a los productores? ¿Por qué no identifican a los ocupantes ilegales y los ubican en terrenos fiscales en lugar de que se apropien de la tierra de los chacareros? ¿Qué hacen con los recursos del petróleo? Que los hagan trabajar y les den la posibilidad de construir viviendas prefabricadas, pero no en las zonas rurales.



¿Y qué hace el Ministro de Justicia Martín Soria? Parece mentira que siendo de Roca (capital nacional de la manzana) no defienda los derechos de los productores chacareros. En cualquier país serio, estas ocupaciones ilegales están penadas por ley y no tienen dudas en aplicarla.



Todos estos robos de terrenos suceden porque hay ‘cuatreros ideológicos’ que incitan a familias carenciadas a cometer esos delitos contra la propiedad, amparados por un gobierno de ineptos y demagogos.



Enrique Omar Driussi

DNI 12.638.127