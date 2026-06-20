Murió James Burrows, el histórico director de Friends y ganador de 11 premios Emmy

James Burrows fue uno de los directores más influyentes de la televisión estadounidense.

El famoso director y productor James Burrows murió a los 85 años. El creador de algunas de las sitcoms más exitosas de la televisión estadounidense falleció este viernes. Borrows fue ganador de 11 premios Emmy y dirigió más de mil episodios de televisión.

La noticia fue confirmada por su familia quien contó que se fue de «manera pacífica», sin detallar las causas del fallecimiento.

La huella de James Burrows en Friends y The Big Bang Theory

Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles y comenzó su carrera en televisión durante la década del 70. Era hijo del reconocido dramaturgo y compositor de Broadway Abe Burrows, lo que marcó sus primeros pasos en el ambiente artístico.

Friends, la icónica serie estadounidense dirigida por James Burrows.

Uno de sus mayores éxitos llegó en 1982 como cocreador de Cheers, una serie que transformó el género de las comedias televisivas. Allí también impulsó el uso de una cuarta cámara para registrar con mayor dinamismo las actuaciones frente al público en vivo.

En 1994 dirigió el episodio piloto de Friends, una producción que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión mundial. También estuvo al frente de capítulos de Will & Grace, Taxi, Frasier y The Mary Tyler Moore Show.

Tras conocerse su muerte, David Schwimmer y Matt LeBlanc lo recordaron públicamente y destacaron el clima de trabajo que generaba durante las grabaciones. Ambos actores lo definieron como una figura determinante en los primeros años de Friends.

En 2007 dirigió el piloto de The Big Bang Theory, otra de las sitcoms más exitosas de la televisión estadounidense. A lo largo de su carrera acumuló 47 nominaciones al Emmy, recibió distinciones de la Directors Guild of America y fue incorporado al Television Academy Hall of Fame.

Burrows continuó activo como director y productor ejecutivo hasta 2025. En 2022 publicó sus memorias, Directed by James Burrows, y ese mismo recorrido profesional le permitió recibir su última nominación a los premios Emmy por la serie Mid-Century Modern.

Con información de Noticias Argentinas