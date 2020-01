Neuquén

En la campaña Alberto Fernández prometió el oro y el moro a los jubilados. Hoy vemos que el oro se quedó en campaña y llegó el Moro, un personaje grandote, bien dotado y que otra vez nos rompió… las ilusiones de que saliera un tiro para el lado de la justicia. Los jubilados que aportamos más de 40 años y tenemos una jubilación que supera la mínima no recibimos ni el 20% de aumento que prometió, ni los remedios gratis, ni el bono de $ 5.000. Nos mandaron al freezer por 6 meses y en muchos casos seguimos pagando el impuesto a las Ganancias. Además, aquellos que con el esfuerzo laboral de toda una vida pudieron ahorrar y tener algún bien pagarán más Impuesto a los Bienes Personales. ¿Cómo era eso de poner guita en el bolsillo de la gente para aumentar el consumo? Volviendo al tema de Ganancias, sigo pensando que los jubilados no deberíamos pagarlo. Porque cuando se realiza la liquidación anual del impuesto, en las desgrabaciones se considera el aporte jubilatorio que resta de la base imponible. Ese aporte no es considerado un ingreso y pasa a formar parte de los fondos del sistema de reparto. Pasa lo mismo con las contribuciones del empleador, son cargas sociales (gastos) que se deducen en la liquidación del impuesto del empleador. Cuando nos jubilamos, esos mismos aportes son los que nos devuelven como jubilación. ¿Por qué se considera a la devolución de esos fondos aportados como un ingreso que paga Ganancias? En consecuencia, si cuando se aportó era desgravado, por qué cuando esos mismos aportes los recibimos como jubilación son considerados ingresos y debemos pagar impuesto.

En lugar de ponernos plata, nos están metiendo la mano en el bolsillo… Continuará.

Roberto A. Rubio

DNI 10.133.491