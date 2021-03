Imputaron a un hombre por colaborar en forma directa con un brutal homicidio en Bariloche

“Yo he tenido un montón de errores en la vida, pero salía a robar, no a matar gente, y semejante causa me están metiendo ahora”, expresó, sorprendido, Martín Paez, tras escuchar la acusación de la fiscal Betiana Cendón que le atribuyó haber brindado colaboración directa a los autores del brutal homicidio de Rodrigo Navarro.

Páez negó en la audiencia -que se hizo este lunes en Bariloche- haber participado en el crimen de Navarro. Declaró que el 17 diciembre pasado, mientras ejecutaban de dos tiros en la cabeza a la víctima, en el interior de una casa del barrio 270 Viviendas de esta ciudad, él caminaba en dirección a su domicilio, en el barrio El Cóndor.

Sostuvo que esa tarde había ido a kinesiología porque tenía una lesión y se encontraba en rehabilitación. Admitió que conoce a Juan Pablo Vera, que está acusado de haber sido uno de los autores del homicidio de Navarro. Dijo que habían compartido un tiempo en el penal de Bariloche. El otro homicida aún no fue identificado.

Verá está detenido en el penal 3 de Bariloche donde cumple la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación del caso. Paéz afirmó que había visto por última vez a Vera el 20 de noviembre pasado.

Martín Paez negó este lunes haber colaborado con los autores del crimen de Rodrigo Navarro, que sucedió el 17 de diciembre pasado en Bariloche. (Foto Alfredo Leiva)

El defensor oficial Nelson Vigueras cuestionó la acusación de la fiscalía porque advirtió que no precisaba qué había hecho Paez como para haber colaborado en forma directa con los responsables del homicidio de Navarro.

“¿Cuál fue la ayuda que Paez brindó (a los homicidas)?”, quiso saber el defensor oficial, que se opuso a la formulación de cargos que había hecho Cendón. Y también objetó la calificación. “Dos personas ejecutan a otra, ¿Cómo va a prestar ayuda fundamental Paez, si cuando él llega la persona ya está muerta?”, planteó Vigueras.

De todos modos, el juez de garantías Juan Pablo Laurence admitió la imputación que la fiscal había formulado contra Paez, con la adhesión de la querella, representada por el abogado Manuel Mansilla.

Cendón relató que había una testigo que había identificado a Paez como la persona que portaba unos guantes amarillos el 17 de diciembre pasado -alrededor de las 13- y que trataba de tapar la cámara de seguridad instalada en el domicilio de Vera.

Además, citó que otra testigo había declarado haber entregado a Paez el DVR con las grabaciones de la cámara de seguridad esa jornada del crimen para que destruyera ese archivo. La cámara estaba frente al domicilio de Vera, que está condenado a 16 años de prisión, pero por su discapacidad (se moviliza en silla de ruedas) le habían concedido el beneficio de cumplir la pena en su domicilio.

Cendón mencionó que tienen como evidencia además que Paez vendía en la red social Facebook el arma que presuntamente usaron para matar a Navarro. Y sostuvo que días atrás allanaron el domicilio del sospechoso pero no encontraron el arma.

La fiscal pidió al juez que autorice la extracción de muestras genéticas a Paez para cotejar con los rastros de ADN que hallaron en el domicilio donde asesinaron a Navarro y en el Ford Ka, donde cargaron el cadáver para deshacerse del cuerpo.

El vehículo era de la víctima y fue hallado la tarde del 17 de diciembre último en un barranco, ubicado en cercanías de la ruta de Circunvalación. El cadáver estaba en el interior del Ford Ka.

Y pidió que se le imponga prisión preventiva por 2 meses a Paez, mientras se hacen las pericias. Recordó que tienen el celular del imputado para analizar y deben buscar las grabaciones de las cámaras de seguridad del 17 de diciembre pasado para corroborar la versión que dio el acusado.

Además, la fiscal advirtió que Paez en libertad podía entorpecer la investigación. Dijo que una de las testigos se había comunicado con fiscalía para informar que desde la detención de Paez, que sucedió el viernes por la tarde en esta ciudad, dos hombres merodeaban la casa de la mujer, que estaba atemorizada.

El defensor se opuso a la preventiva en el penal de Bariloche. Y solicitó que la cumpla en un domicilio de un familiar directo, con una pulsera electrónica para controlar sus movimientos. El querellante no se opuso. Cendón tampoco.

Laurence accedió a imponerle prisión preventiva al acusado porque advirtió que el hecho que se investiga es grave. Pero solo por 45 días y domiciliaria. Vencerá el 30 de abril próximo, informaron fuentes judiciales.