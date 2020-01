Independiente-River: hora, formación y TV

‘’Nos vamos a tomar estos partidos que quedan como si fueran finales’’, repitieron los jugadores de River durante la pretemporada. El Millo tiene la primera hoy cuando visite a Independiente desde las 19:10 en el Libertadores de América.

El Rojo también se juega lo suyo, porque de ganar este partido y el que le falta contra Newell’s se meterá de lleno en la pelea por Superliga.

Por un lado, Marcelo Gallardo tiene para hoy tres bajas muy sensibles respecto del equipo que tuvo un gran 2019, incluso perdiendo la final con Flamengo. Las ausencias de Exequiel Palacios por su transferencia, Lucas Martínez Quarta por acumulación de amarillas y De La Cruz por la roja contra San Lorenzo, implica que el DT esté obligado a hacer tres cambios.

Paulo Díaz o Robert Rojas pelean por un lugar en la zaga mientras que Milton Casco pasaría a jugar en el medio y Cristian Ferreyra iría al lugar de Palacios. En la única prueba que tuvo River en la preparación (4 -4 en Uruguay con Nacional) el equipo dejó varias dudas en el medio y atrás.

El debut de Lucas Pusineri en el banco del Rojo es la novedad en el local, que no ha incorporado fuerte en el mercado y tuvo como baja sensible la de un referente como Nicolás Domingo. Algunas incógnitas sobre la identidad del nuevo Independiente se develarán cuando comience el partido, aunque de todas formas el planteo estará condicionado por tratarse del rival más difícil que le podía tocar. El regreso de Leandro Fernández y su titularidad es una de las novedades del Rojo, que también tendrá una ausencia sensible por suspensión y tranferencia: la de Nicolás Figal. El marcador central se fue al Inter de Miami. Además, no llegó el transfer por Brian Romero y Domingo Blanco jugará de volante.

Probables formaciones:

Independiente: Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Juan Sánchez Miño; Lucas Romero y Pablo Pérez; Domingo Blanco y Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola y Fabrizio Angileri o Milton Casco; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco o Juan Fernando Quintero y Cristian Ferreira; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Fernando Rapallini. Estadio: Libertadores de América. Hora: 19.10

TV: Fox Sports Premium.