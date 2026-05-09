Guerra en Medio Oriente: confirman nuevos ataques de Estados Unidos contra barcos iraníes

La agencia semioficial de noticias Mehr informó que se reportaron nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán. Esta vez la ofensiva fue contra seis barcos de carga y pesqueros iraníes cerca de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán.

Se reportaron unas seis personas heridas y otras seis desaparecidos. Los barcos pertenecían a habitantes del condado de Bandar Lengeh, en la provincia meridional de Hormozgan, indicó el gobernador del condado, Foad Moradzadeh.

Nuevo ataque de Estados Unidos a Irán: los heridos

Moradzadeh afirmó que los heridos fueron hospitalizados y resaltó que había un total de 20 personas a bordo de los barcos en el momento del ataque.

Por su parte la agencia oficial de noticias iraní IRNA informó el viernes que al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas en un ataque estadounidense la noche anterior contra un barco civil frente a la costa de Hormozgan.

Las fuerzas armadas de Irán lanzaron un comunicado en el que resaltaron: «El Ejército invasor, terrorista y bandido de EEUU, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos»

También denunciaron que las fuerzas estadounidenses están «bombardeando zonas civiles en las costas de los puertos de Jamir, Sirik y la isla de Qeshm».

La Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó cuáles serán las medidas en respuesta a ese ataque estadounidense: «Tras la violación del alto el fuego, se llevó a cabo una operación combinada muy intensa y precisa utilizando varios tipos de misiles balísticos y de crucero antibuque, así como drones de ataque con ojivas de alta capacidad explosiva, disparados contra los destructores enemigos».

Con información de Noticias Argentinas