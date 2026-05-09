El guiño de Giovanni Simeone que ilusiona a River con su llegada

Simeone convirtió en la victoria de Torino y dejó claras sus ganas de volver a Argentina.

Hace ya un tiempo, River puso el foco en el próximo mercado de pases, que será el primero de Eduardo Coudet como director técnico. Uno de los principales puestos a reforzar es la delantera y hay un principal objetivo: Giovani Simeone.

En el medio de un posible regreso del delantero al Millonario, el futbolista de 30 años volvió a convertir en la victoria de Torino sobre Sassuolo y atraviesa un gran presente, con 6 goles en los últimos 10 partidos por Serie A.

Giovanni sigue intratable y Torino se alejó de la zona roja.

Tras el partido, al atacante le preguntaron si le gustaría volver a algún equipo en el que ya jugó y no dudó en contestar: «Dos lugares. Me encantaría volver a Napoli, no sé si como jugador o qué. Y en Argentina, en River«.

Luego de responder, dio los motivos por los cuales le gustaría regresar a su tierra natal: «Por River, por mis amigos, por Argentina. La verdad, extraño bastante Argentina. En ese sentido, sí«.

Estas declaraciones son un claro guiño al Millonario, en medio del fuerte interés que creció en las últimas horas. Según trascendió desde Europa, el futbolista quiere vestir la camiseta de River en el próximo semestre y ya se lo comunicó a Coudet.

Ahora, la dirigencia comandada por Di Carlo deberá comenzar las charlas con Torino, ya que Simeone tiene contrato con el club italiano hasta 2028 y su pase está valuado en ocho millones de euros. De igual manera, en Núñez tratarán de repatriarlo por un valor menor, aunque será difícil por el buen presente que atraviesa en el conjunto granate.

Con la camiseta de River, Simeone disputó 33 partidos y convirtió 4 goles entre 2013 y 2015. Mas de 10 años después, el hijo mayor del Cholo quiere vivir una nueva experiencia con el club de sus amores.