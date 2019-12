Independiente tiene nuevo DT

Luego de la reunión del domingo con la dirigencia, Lucas Pusineri será el DT de Independiente para 2020. El ex futbolista, que fue campeón con el Rojo en 2002, convenció con su propuesta a Hugo Moyano y compañía para hacerse cargo del primer equipo.

Tras de su retiro de la actividad profesional, Pusineri dirigió en Colombia, donde ascendió con Deportivo Cúcuta desde la segunda división. Luego pasó un año en Deportivo Cali, uno de los equipos importantes del país cafetero.

Su paso como jugador es muy recordado por los hinchas del Rojo, ya que marcó el gol que a la postre significaría el campeonato para el equipo que dirigía Américo Rubén Gallego. Su tanto de cabeza que empató el partido contra Boca le permitió a Independiente mantener la ventaja sobre los dirigidos por Oscar Tabárez y después consagrarse en la última fecha.

Pusineri tiene 43 años y firmará por una temporada. Su elección se relaciona con su conocimiento del club y la espalda que le da el buen recuerdo que los hinchas tienen de él. La situación económica no permite por un DT de experiencia y jerarquía. Su llegada es una apuesta ya que el ex jugador todavía no dirigió en Argentina.