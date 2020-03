Independiente - Villa Mitre, el partido que ninguno quiere jugar

La incertidumbre dominó la escena durante todo el día para los planteles de Independiente de Avellaneda y Villa Mitre.

Las idas y vueltas protagonizaron una tarde ajetreada con una decisión que aún se demora en llegar.

A falta de la confirmación oficial, los dos clubes confían en que el partido pautado para mañana, 21:10, por los 32avos de Copa Argentina, no se jugará.

Después del empate 0 a 0 del viernes ante Juventud Unida de San Luis por el Federal A, Villa Mitre viajó a Capital Federal para concentrarse de cara al encuentro programado para hoy en la cancha de Arsenal de Sarandí.

El capitán del Rojo, Silvio Romero, movió fichas y se acercó a la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados, al mediodía, con la intención de que el partido se posponga.

Silvio Romero, capitán de #Independiente, llegó a Agremiados para hablar con Marchi: "Creemos que el riesgo de jugar mañana es más alto que lo normal". pic.twitter.com/KZCDrezmMN — TyC Sports (@TyCSports) March 16, 2020

El delantero hizo hincapié en la “exposición” con turistas extranjeros que los jugadores del club bahiense tuvieron en las últimas horas, al estar alojados en el hotel Key de San Telmo.

Casualmente, en ese barrio porteño se realizó una feria el domingo con gran asistencia de público, en contra de las recomendaciones del gobierno nacional y el Ministerio de Salud.

El capitán del Tricolor, Agustín Cocciarini, coincidió con la opinión de Romero. “Con Silvio me comuniqué el domingo, me preguntó si ya habíamos viajado y me adelantó que iba a ir a agremiados”, aseguró el volante en diálogo con Río Negro. “Es complicado preparar un partido en estas condiciones. Ayer entrenamos normalmente, estamos a la expectativa”, agregó.

Mientras los futbolistas ponen el grito en el cielo por su salud, los clubes dudan ante los posibles perjuicios económicos. Si el partido no se posterga y los equipos no se presentan están sujetos a sanciones.

La presión de los jugadores ha sido fundamental para llegar a este momento de inminente suspensión. El caso de Independiente - Villa Mitre es un claro reflejo de esa realidad.