Indignación en la oposición por la renuncia de los ministros kirchneristas

Carrió y Bullrich no se ahorraron críticas contra Cristina Kirchner.

Entre denuncias de "golpe de Estado" y reclamos al presidente Alberto Fernández para que garantice su gestión, así reaccionaron los referentes opositores a las renuncias del ala kirchnerista en el Gobierno nacional.

Para la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se trata de un problema interno del oficialismo: “El domingo nosotros garantizamos más República y ellos no pueden convivir con eso. Es un tema de ellos. El Presidente debe garantizar su gobierno”, afirmó a Infobae.

“El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado”, sentenció en declaraciones a Radio Mitre, sentenció Elisa Carrió.

Y agregó: “Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca ,sea derrotado o sea victorioso. El Presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir”.

“Ya lo hicieron varios, tenemos la experiencia de De la Rúa - Chacho (Álvarez)”, graficó. Y recordó una intentona en el gobierno de Mauricio Macri.

Carrió alertó por “evitar un golpe de radicalización que es el preanuncio de algo más grave, cuando sectores de un Gobierno se radicalizan para irse al autoritarismo”.

La diputada nacional del ARI, Paula Olivetto, afirmó: "No se confundan, nadie renunció de manera indeclinable. Están apretando a Alberto para sacar a los ministros que no quiere Cristina. Lo hicieron públicamente, haciendo daño. Juegan con nosotros arruinando todo. Queremos paz, no poderosos midiéndose el poder jugando con nuestra vida".

Olivetto concluyó: "Que vergüenza. En este momento de crisis el gobierno tira nafta al fuego. Nunca les importó gobernar para los argentinos, sino zafar de las causas penales. Juegan a la política interna con la vida de todos nosotros. El kirchnerismo le hace daño a la Argentina".