Ingresan 35 denuncias mensuales por abuso sexual a niños en Neuquén

De enero a agosto de 2019 ingresaron 277 legajos por abuso sexual a las defensorías de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Neuquén capital. Un promedio de 35 denuncias mensuales de chicos y chicas que pudieron contar situaciones de violencia sexual.

“El 80% de los casos son intrafamiliares. El universo del 20% restante son personas allegadas que tienen que ver con los ámbitos escolares o conocidos ocasionalmente por la víctima”, explicó Marcela Robeda, una de las defensoras. El Código Procesal Penal de la provincia las obliga a intervenir en los delitos contra la integridad sexual cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente desde el primer momento de la investigación y hasta que culmine el proceso, en carácter de querellantes.

El promedio creció levemente si se lo compara con todo el año 2018 en el que hubo un total de 371 legajos, y 31 denuncias mensuales.

El abuso sexual, en estos casos, importa la utilización de un niño, niña o adolescente, por parte de un adulto, generalmente una persona de su confianza, en una actividad sexual (desde tocamientos hasta actos) que la víctima no comprende, ni está en condiciones de prestar consentimiento.

Para Robeda, el acompañamiento es vital para llegar a colectar todos los elementos de prueba y lograr una condena, como parte del proceso de reparación. “Hay que dar una respuesta jurídica, pero también una respuesta sancionatoria, porque sino, ¿para qué hablé?”, afirmó la funcionaria.

Una de las formas en que ingresan las situaciones a las defensorías es mediante la Línea 102 que funciona en el hospital Castro Rendon desde 1999. También por centros de salud. Otro camino es a través de las escuelas cuando se dictan los contenidos de Educación Sexual Integral (ver aparte), o cuando hay una jornada de la campaña “Contalo, no te calles” de la subsecretaría de la Niñez.

“El abuso sexual es una forma de violencia que no solo tiene que ver con la integridad física, sino psíquica de ese niño, o de esa niña, y que a veces acontece en los lugares menos esperados: en lugares familiares o con personas con las que el niño tiene un vínculo: el profe, el pastor, el cura. Para mi el trabajo de las instituciones permite que un niño pueda hablar y que haya adultos dispuestos a escuchar, que es un paso en el proceso de reparación de la situación vivida”, sostuvo Carla Porello, referente de la campaña.

Agregó: “El indicador más específico es cuando un niño relata una situación del orden del abuso, que tiene que ver claramente con una intromisión de una sexualidad adulta, en la sexualidad propia del niño que es una sexualidad diferente”.

“Contalo” está vigente desde 2012. El equipo de profesionales es convocado por una escuela, de cualquier lugar de la provincia y trabaja durante un día con el personal docente y no docente, sobre abuso sexual en la niñez y también con los chicos, a través de una obra de teatro a cargo de Ariel Barreto.

En la puesta, señaló Porello, “se transmite un mensaje en relación a los secretos: los que hay que guardar y los que no. Sobre la importancia del cuerpo y que hay partes que nadie tiene derecho a tocar, que siempre se puede decir que no y que hay otros adultos que pueden ayudarnos y es importante hablarlo. Una vez que termina la obra con stencils se plasman a través de remeras con frases como “no es no”, “creeme, escuchame” para que ellos pinten. La idea es que el mensaje no quede dentro de la institución escolar: un niño que lleva una remera pintada habilita a que se hable del tema en su ámbito familiar”.

Yo creo que estos delitos deben ser denunciados en el momento en que la víctima pueda, estoy de acuerdo con la imperscriptibilidad", aseguró Marcela Robeda, defensora de los Derechos del Niño de Neuquén.

La campaña acentúa el trabajo que ya viene realizando la escuela en relación con la ESI, y a veces es un disparador", dijo Carla Porello, referente de la campaña provincial "Contalo, no te calles".

En números 371 fueron los legajos ingresados a la defensoría por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes durante 2018. En ocho meses de 2019 se registraron 277. 80% de los casos son intrafamiliares. El 20% restante el agresor es conocido por la víctima (médico, docente, referente religioso).

El rol fundamental de la Educación Sexual Integral

La ley 26.150 creó el programa de Educación Sexual Integral. ¿Cuáles son los contenidos que aborda? Hay cinco ejes conceptuales: cuidar el cuerpo y la salud; valorar la afectividad; garantizar la equidad de género; respetar la diversidad y ejercer derechos.

Cada uno de ellos se desarrolla según el nivel educativo. Por ejemplo en inicial los estudiantes aprenden las partes del cuerpo, en primario su necesidad de afecto, cuidado y valoración, y en secundario el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias.

“Muchos chicos que no saben cómo definir eso que les está pasando con algún adulto, lo descubren a partir de aprender estos contenidos. Ahí es dónde se han animado muchas veces a hablar, en el ámbito escolar”, aseguró Gabriela Tagliavini, directora provincial de Contenidos Transversales del ministerio de Educación.

El CPE, además, cuenta con un protocolo, aprobado por la resolución 144 de 2007, que indica cómo debe ser la intervención educativa en estos casos.