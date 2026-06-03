Se filtró la primera movida de Boca Juniors para reemplazar a Claudio Úbeda

La búsqueda del nuevo entrenador de Boca Juniors ya comenzó y, aunque desde la dirigencia mantienen absoluto hermetismo sobre las negociaciones, trascendió el primer sondeo por uno de los candidatos que aparece como sucesor de Claudio Úbeda.

Tras la salida formal del entrenador, Juan Román Riquelme trabaja contrarreloj para definir al nuevo conductor del equipo de cara al segundo semestre de la temporada.

Con competencia oficial programada para fines de julio, la intención de la dirigencia es cerrar la contratación del próximo director técnico en los próximos días para que pueda planificar la pretemporada y comenzar a trabajar con el plantel.

El primer sondeo de Boca Juniors

En ese contexto, Marcelo Delgado, uno de los hombres de mayor confianza de Riquelme, se comunicó con Gustavo Costas, quien recientemente dejó su cargo en Racing luego de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Según informó el periodista Martín Arévalo, el contacto tuvo como objetivo conocer la situación y las intenciones del entrenador, que tendría deseos de volver a dirigir en el corto plazo.

La relación entre Delgado y Costas es de larga data. Ambos compartieron etapas en Racing a fines de la década del 90 y comienzos de los 2000, un vínculo que facilitó este primer acercamiento.

De esta manera, Costas se suma a una lista de entrenadores que ya venían siendo mencionados como posibles candidatos para asumir en Boca. Entre ellos aparecen Antonio Mohamed, Néstor Lorenzo, Guillermo Barros Schelotto, Eduardo Domínguez y Ricardo Zielinski, todos actualmente con trabajo.

Por otra parte, también figuran alternativas que se encuentran sin club y que conocen el mundo Boca, como Rodolfo Arruabarrena y Kily González.

El plantel deberá contar con nuevo DT sí o sí para el 18 de junio, fecha en que el plantel retomará los trabajos con vistas a su participación en la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana, para medirse, en primera instancia, ante O’Higgins.