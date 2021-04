Injusticia e indignación

Hola mi nombre es Sebastián G. Flores nacido en General Roca, estudiante del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) por la carrera del profesorado de Matemáticas de nivel medio y me tomé el trabajo de contactarme con Diario Río Negro por que estoy indignado y quiero que todo el mundo sepa cuál es mi situación actual con el IFDC de la misma ciudad. Fui suspendido de forma arbitraria e injusta a mediados del 2019, cortando mi regularidad por no presentar un certificado de constancia de que estaba haciendo terapia en el hospital público López Lima. Opción que surgió de mí mismo, ya que me ofrecí a mejorar mi conducta en ciertos aspectos vinculados al aula, los cuales fueron charlados y concordados en la reunión de consejo del mismo IFDC fines del 2018. El certificado ya fue entregado luego de 1 año y medio; un montón de tiempo. Luego de este hecho, realicé las denuncias pertinentes por este motivo y otras calumnias hacia mi persona. Desde mi suspensión que fue entre abril/mayo del 2019, 6 meses después me dieron el turno y un año (pandemia en el medio) después de muchas idas y vueltas… el papel constancia, el cual envié vía mail y todavía no tengo respuesta. Es decir que después de un año y medio de burocracia no puedo ni siquiera rendir libre mis materias. Debido a esto y muchas razones más, he decido cambiar de universidad, ya que no me parece serio cómo se ha manejado la institución ni mucho menos su director Fernando Samuel.

Paso a detallarles el porqué yo terminé suspendido y el porqué yo me ofrecí a hacer terapia. Una compañera del curso de alfabetización académica, me prestó un libro el cual yo no tenía ningún interés en dejármelo, luego de muchas idas y vueltas donde no nos cruzábamos por cuestión de tiempo y trabajo decido dejarlo en la secretaría para que ella lo pase a buscar. Por esta razón es que yo la llamo reiteradas veces a lo largo de la semana para que lo pase a buscar y así consiguiera que me dejara de causar “como si se tratara de un robo”. Esta compañera luego de no pasar a buscar el libro, se queja con el director y dice que yo “la acosé por teléfono”, lo que no es cierto. Esto, al día de hoy me sigue molestando en mi porfesion y perjudicando en mi carrera y mi trabajo. ¡No lo voy a permitir!

Sebastián Flores

DNI 31.244.793



Roca