Inteligencia Artificial: Latinoamérica debate su presente y su futuro

Débora Schapira*

En la primera cumbre regional del tema, entre otras novedades, se presentaron aplicaciones que permitirían mejorar el sistema Educativo mediante instrumentos para el análisis y predicción de los indicadores de gestión académica.

Con la representación de 25 países, 70 expositores y 250 asistentes, se realizó del 21 al 23 de Enero pasado la primera cumbre regional de Inteligencia Artificial (IA) en el Media Lab del MIT, Cambridge MA.

En un piso del emblemático edificio fueron tomando forma los diferentes canales de participación: paneles de expertos representando a cada país, ponencias de casos paradigmáticos y debates multidisciplinarios en las diferentes comisiones técnicas de trabajo.

La misión de la cumbre regional fue la difusión de las mejores prácticas sobre Inteligencia Artificial (IA) en los países latinoamericanos sobre temas de Educación, Salud, Estado, Pobreza, Justicia, Ética, Cambio Climático e Industria y Servicios. El MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), ícono de la innovación y la tecnología es un espacio académico ideal, que inspira el intercambio de nuevas ideas.

Facilitaría una intervención temprana en los sistemas escolares, con el fin de identificar potenciales deserciones de estudiantes y actuar en la gestión pública sobre ello.

En la ceremonia de apertura el 21 de enero Omar Costilla-Reyes (1), coordinador de la Cumbre, señalaba que la misión del encuentro es incentivar a los líderes de la Región, los Gobiernos, la Industria y la Academia para invertir y desarrollar Inteligencia Artificial desde una perspectiva inclusiva socialmente.

Su objetivo además, es analizar el estado del arte de la Inteligencia Artificial, reflexionar sobre los impactos negativos y positivos en Latinoamérica, facilitar el diálogo internacional y las asociaciones entre los líderes del gobierno, investigadores, ONG la industria, y motivar a entidades claves para ejecutar las iniciativas desarrolladas en la cumbre.

Aunque con niveles de avance dispar en los países y asimétricos en cada sector, el encuentro permitió delinear el diagnóstico preliminar del estado del arte de la Inteligencia Artificial (IA) en la región.

Durante tres días, en un marco de diálogo y participación plural, la Educación formó parte de la centralidad de los debates, no solo por la difusión de las diferentes propuestas académicas de Inteligencia Artificial, sino también por la presentación de aplicaciones inteligentes para la mejora del Sistema Educativo mediante el uso de instrumentos para el análisis y predicción de los indicadores de gestión académica.

Ejemplo de ello fueron los dos trabajos presentados por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Panamericana de la ciudad de México titulados “Modelos Predictivos para evitar el índice de abandono en los estudiantes de la Educación Superior”. Sus resultados proporcionarían datos, que faciliten una intervención temprana en los sistemas escolares, con el fin de identificar potenciales deserciones de estudiantes y actuar en la gestión pública sobre ello.

El otro trabajo, “Análisis por conglomerados de la performance de la Educación Superior “es sin duda un hallazgo que permitirá focalizar la mejora de los indicadores de calidad educativa según cada distrito y escuela. Ambos estudios, fueron realizados en la ciudad de México (2 )

Las estrategias de automatización basadas en IA deben favorecer la una cobotización (convergencia de seres humanos y máquinas inteligentes) inclusiva.

En su exposición Randi Williams(3), propuso el desarrollo de capacidades en los niños para el aprendizaje de Inteligencia Artificial. Además compartió un proyecto realizado a un grupo de niños de 11 a 13 años de una escuela secundaria, que desarrollaron un algoritmo para personalizar la búsqueda de videos en YouTube, en base a comportamientos previos y preferencias de cada individuo. El plus motivacional del proyecto, fue la posibilidad de los niños de presentar el modelo a la gerencia de la Empresa.

Otra conferencia de gran interés fue la de Daniel Huttenlocher(4) referida a los tres grandes desafíos en su gestión académica, el primero, el rápido crecimiento y los acelerados cambios de la ciencia informática, el segundo la informática como ciencia transversal a las disciplinas, y la tercera, la responsabilidad social y ética de la tecnología.

Este evento inédito, señala el PhD Juan Gustavo Corvalán, Codirector del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA (Derecho) y coordinador de las comisiones técnicas, ha producido un diagnóstico inicial de la región y también genera grandes desafíos por delante, en particular el referido a lograr que las estrategias de automatización basadas en la Inteligencia Artificial favorezcan la integración humano-máquina a la luz del concepto de una cobotización (convergencia de seres humanos y máquinas inteligentes) inclusiva.

A fin de darle continuidad a los consensos generados en esta cumbre el objetivo estratégico final será la convocatoria a referentes claves de la región a fin de que incidan en el diseño y ejecución de políticas púbicas con la especificidad de una identidad latinoamericana.

El desafío está planteado.

* Profesora Universitaria. Especialista en Políticas Educativas, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

(1 ) Omar Costilla-Reyes, PHD MSc, Bs, Postdoctoral Associate, Department of Brain and Cognitive Sciences MIT.

(2 ) “Cluster Analysis of School Performance in México city “(Daniel Villegas y Leon Palafox), “Prediction Modeling for Attrition Rate on Higher Education in Mexico” (Aguilar González Sarahi, Palafox Novack León.)

3)Empowering children with artificial intelligence (AI) Education” Randi Williams, Graduate Research Assistant, Personal Robot Group at the MIT prg Media Lab.

(4) Decano de MIT Schwarzman College of Computing, Cambridge, MA