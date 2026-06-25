Riego, eficiencia y adaptación climática: las claves de una jornada técnica de nivel internacional en el auditorio de Diario Río Negro en Roca

La jornada realizada en el auditorio de Diario Río Negro en Roca contó con un importante marco de público. Foto: Alejandro Carnevale.

El auditorio del Diario Río Negro fue escenario de una destacada jornada técnica sobre riego y gestión eficiente del agua, organizada con la participación de especialistas de la Universidad de California-Davis, la Universidad de Concepción de Chile, empresas privadas y organismos públicos.

El encuentro reunió a productores, técnicos, empresarios y funcionarios provinciales para analizar uno de los principales desafíos que enfrenta la agricultura moderna: producir más con menos agua y adaptarse a escenarios de creciente variabilidad climática.

Entre los presentes estuvieron Carlos Banacloy, Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro; Lucio Reinoso, Secretario de Agricultura de Río Negro; Facundo Fernández, Secretario de Fruticultura de Río Negro; Sergio Iglesias, Director de la Agencia de Desarrollo de Río Negro y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Buchter.

Durante la apertura, las autoridades provinciales remarcaron que el desarrollo de nuevas áreas bajo riego constituye uno de los ejes estratégicos para el crecimiento productivo de Río Negro. También destacaron el trabajo conjunto con el BID para avanzar en obras de electrificación rural, ampliación y modernización de canales, financiamiento intrapredial y capacitación técnica para los productores. La provincia además apuesta a fortalecer la competitividad de las economías regionales mediante nuevas inversiones y el aprovechamiento de oportunidades comerciales internacionales.

Cultivos de cobertura: más beneficios que costos



La primera exposición estuvo a cargo de Daniele Zaccaria, especialista de la Universidad de California, quien presentó resultados de investigaciones sobre cultivos de cobertura invernal en nogales y otros frutales.

Daniele Zaccaria, Universidad de California. Foto: Alejandro Carnevale.



El investigador explicó que estas prácticas mejoran la infiltración del agua, aumentan la porosidad y la salud del suelo, reducen la evaporación y favorecen la actividad biológica. Además, sus estudios demostraron que los cultivos de cobertura pueden incrementar la reflexión de luz útil hacia las copas de los árboles y mejorar la eficiencia del uso del agua.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que, en ensayos realizados en pistachos, almendros y viñedos, los cultivos de cobertura no consumieron significativamente más agua que los suelos desnudos e incluso en algunos casos mostraron una evapotranspiración menor. La recomendación fue utilizarlos especialmente en campañas con disponibilidad hídrica adecuada y manejarlos correctamente mediante corte primaveral y conservación de residuos sobre la superficie.

La experiencia regional en defensa contra heladas



El representante de VITAL Servicios, Philippe Dye, abordó la protección activa contra heladas mediante sistemas de aspersión.



Philippe Dye, profesional de riego agrícola, de la firma VITAL Servicios, en Roca. Foto: Alejandro Carnevale.



Su presentación mostró cómo evolucionó la lucha contra heladas en el Alto Valle, desde los antiguos calefactores hasta los modernos sistemas subarbóreos. Destacó que la región presenta condiciones muy particulares: clima desértico, baja humedad relativa, heladas intensas y prolongadas, pero también una importante disponibilidad de agua proveniente de ríos, canales y napas.

Según explicó, los sistemas subarbóreos representan actualmente cerca del 80% de las instalaciones realizadas en la región debido a su confiabilidad, menor consumo energético y facilidad de manejo. También analizó distintas alternativas de abastecimiento de agua y brindó referencias sobre inversiones necesarias para implementar sistemas de protección eficientes frente a eventos extremos.

Aerogeneradores: una alternativa para escenarios con menos agua



Desde California, el consultor independiente Mark Battany presentó experiencias sobre mitigación de daños por heladas mediante aerogeneradores.

Mark Battany, consultor independiente. California. Foto: Alejandro Carnevale.



Battany señaló que en muchas zonas productivas de California el uso de ventiladores fue creciendo a medida que la disponibilidad de agua se reducía. Explicó que estos equipos aprovechan las inversiones térmicas durante las heladas radiativas, mezclando el aire más cálido de las capas superiores con el aire frío cercano al cultivo.

Entre sus ventajas mencionó la baja demanda de mano de obra y la ausencia de consumo de agua durante los eventos de helada.

Sin embargo, advirtió sobre sus limitaciones en situaciones de frío extremo y remarcó la importancia de contar con información meteorológica precisa y estaciones climáticas capaces de medir las inversiones térmicas para optimizar su funcionamiento.

Programar el riego con precisión



En una segunda intervención, Daniele Zaccaria analizó la evolución de los sistemas de riego en California y el creciente protagonismo de la microirrigación.

Daniele Zaccaria junto a otros disertante en la jornada sobre riego en el auditorio de Diario Río Negro.



Zaccaria sostuvo que los productores ya no sólo deben responder a la pregunta de cuándo regar, sino también cuánto aplicar y con qué objetivo productivo. En cultivos de alto valor, explicó, la tendencia es avanzar hacia un manejo cada vez más preciso, utilizando sensores, modelos de evapotranspiración y herramientas digitales para ajustar los aportes de agua según la demanda real de las plantas.

Forrajeras: producir más con menos agua



La exposición de Khaled Bali, de la Universidad de California, estuvo centrada en estrategias de gestión del riego para cultivos forrajeros, particularmente alfalfa.

Khaled Bali, de la división Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Foto: Alejandro Carnevale.



El especialista repasó la transformación que experimentó California durante las últimas décadas, con una fuerte migración desde sistemas de riego superficial hacia métodos presurizados y de mayor eficiencia. También destacó el avance de la automatización, el uso de drones y modelos hidráulicos para mejorar el aprovechamiento del agua y reducir costos operativos.

Aprendizajes desde Chile para arándanos y avellanos



El investigador chileno Octavio Lagos, de la Universidad de Concepción y CoTH2O, compartió experiencias sobre manejo eficiente del agua en arándanos y avellanos.

Octavio Lagos, Universidad de Concepción. Chile. Foto: Alejandro Carnevale.



La presentación mostró el uso de balances energéticos, sensores y herramientas de teledetección para estimar evapotranspiración y necesidades hídricas. También expuso resultados que permiten diferenciar pérdidas por evaporación según el sistema de riego utilizado, aportando información valiosa para mejorar la eficiencia en cultivos de creciente expansión en la Patagonia.

CropManage: llevar la investigación al campo





La siguiente exposición estuvo a cargo de Michael Cahn, especialista en manejo de riego y fertilidad de la Universidad de California.

Michael Cahn, división de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. Foto: Alejandro Carnevale.



Presentó la plataforma digital CropManage, una herramienta desarrollada para ayudar a productores a decidir cuánto regar y fertilizar en función del cultivo, el suelo, el clima y el estado fenológico. El sistema integra datos meteorológicos, sensores de campo y modelos agronómicos para generar recomendaciones específicas y registrar la información productiva de cada establecimiento.

Según explicó, la plataforma ya es utilizada en miles de establecimientos agrícolas de California y constituye un ejemplo concreto de cómo transferir resultados de investigación directamente a la toma de decisiones de los productores.

Una agenda que mira al futuro



Más allá de las tecnologías presentadas, la jornada dejó un mensaje común entre todos los expositores: el agua será cada vez más un recurso estratégico y la competitividad futura dependerá de la capacidad para gestionarla de manera eficiente.

Juan Buchter, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los organizadores de la jornada en Roca. Foto: Alejandro Carnevale.



La combinación de infraestructura, financiamiento, capacitación y adopción tecnológica aparece como el camino para sostener el crecimiento productivo de Río Negro y aprovechar plenamente el potencial de las nuevas áreas bajo riego que comienzan a consolidarse en la provincia.

El punto de cierre a las ponencias lo dio Daniele Zaccaria, con la charla sobre Evapotranspiración y productividad del agua en vides con diferentes sistemas de espaldera.

Como cierre se llevó a cabo una ronda de consultas de los asistentes a la jornada, para finalizar con un lunch en las instalaciones de Diario Río Negro.

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