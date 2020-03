Largas colas para tramitar el boleto escolar en Bariloche

Una cola de más de cien metros y esperas de hasta 90 minutos deben sortear esta mañana los estudiantes que se acercan al Centro Cívico para obtener su tarjeta SUBE de viajes gratuitos.

El beneficio que permite usar el transporte urbano sin cargo a estudiantes secundarios, universitarios y terciarios tiene vigencia desde esta semana y para conseguir el alta en el sistema hay que pasar por la oficina de SUBE ubicada en May e Independencia, frente a la sede municipal.

El trámite se realiza en el Centro Cívico. Foto: Alfredo Leiva

Los interesados deben presentarse con la SUBE, su DNI y el certificado de alumno regular actualizado. Hay tres escritorios de atención y si todo está en orden la gestión dura sólo un par de minutos.

Anahí, estudiante del CEM 20 ya estaba a pocos metros de ingresar al edificio y dijo que llevaba una hora y veinte minutos en la cola, que se extendía por la calle Independencia casi hasta Moreno.

El trámite se realiza una vez al año. Foto: Alfredo Leiva

Dijo que sabía que iba a encontrarse con ese panorama pero no le molestaba porque es “una vez al año”.

Había jóvenes que hacían la cola con chicos en brazos y también padres que se presentaron con la documentación de sus hijos, para que no pierdan el día de clases. Según informó el municipio, los mayores de edad que estudian deben realizar el trámite “de manera presencial”.

Otro estudiante, Yésica, de la escuela de Hotelería, también consideró que la espera “no fue tanta” y le pareció que el operativo está “bien organizado”. Dijo que la gratuidad del boleto es importante porque si no “hay muchos que no podrían estudiar”.

La atención en la oficina municipal se extenderá durante varios días, de 9 a 17. Foto: Alfredo Leiva

Un chico de primer año del CEM 105 que fue a acompañar a un amigo dijo que él había hecho el trámite ayer, al salir de la escuela, “y no había casi nadie”. Hoy con los certificados en mano obtenidos en el primer día de clases, la concurrencia ya fue masiva. La atención en la oficina municipal se extenderá durante varios días, de 9 a 17.