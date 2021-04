Intentó vender un saxo, le hicieron el cuento del tío y lo engañaron en $1 millón

Un vecino de Roca vive un verdadero calvario desde fines del año pasado, cuando intentó vender a través de las redes sociales su saxofón. Lo insólito del caso es que cayó en medio de un cuento del tío y terminaron por acceder a la cuenta de su hermano y a la de su pareja, desde donde extrajeron dinero por más de 1 millón de pesos a través de distintos préstamos.

En su denuncia, explicó que el 26 de diciembre ofreció a través de su cuenta de Facebook su saxofón por un precio de 95.000 pesos. Dos días después apareció un comprador al que contactó a través de su teléfono personal. Y desde allí comenzaron un vínculo por el cual el sujeto, a través de un supuesto contador, realizaba la operación de transferencia.

Como suele suceder, primero fueron por su cuenta y luego con distintos engaños, lo llevaron a operar con la cuenta de su hermano y con la de su pareja. Así, en cuestión de horas, se alzaron -a través de la clave Token- con créditos por $ 357.000, $286.000 y 426.000 pesos; los cuales se "perdieron" a través de distintas transferencias bancarias y sin dejar un solo rastro.

Al día siguiente, apenas tomó conocimiento del engaño, rápidamente realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Tercera y logró anular los créditos en los bancos con los cuales operaba su hermano y su compañera. Pero la entidad crediticia donde habitualmente depositan su sueldo no quiso reconocer el engaño al cual había sido sometido y es por eso que ahora inició una demanda legal.

Marcelo Hertzriken Catena, abogado de la víctima, dijo que lamentablemente en este caso accedieron a la clave Token y a las tres cuentas, ayudados por la falta de conocimiento de la víctima quien no tenía idea que estaba siendo estafado. "La ley de Defensa al Consumidor tiene previsiones y lo protege. Y obliga a los bancos a dejar sin efecto el crédito. Esto es lo que no sucedió con nuestro cliente que lamentablemente concurrió al banco, hizo una denuncia penal y hoy paga cuotas elevadas", explicó el abogado quien aseguró que si no cancela la cuota le embargan sus bienes.

"El banco debería obrar de buena fe y revocar este tipo de créditos y tomar medidas para que las operaciones sean más seguras. Los bancos se benefician con estas medidas tan leves de seguridad porque otorgan créditos a tasas usurarias, casi pre aprobados y con la facilidad de un click te podés hacer de un crédito de 300 o 400 mil pesos", detalló.